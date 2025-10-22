El PSOE Teruel denuncia los problemas de Dermatología en el Obispo Polanco y Sanidad defiende que el servicio está cubierto

Más de doscientos pacientes atendidos por un mismo médico y "especialistas que proceden de la sanidad privada". Es la denuncia que ha hecho el PSOE de Teruel este miércoles después de conocer que el pasado fin de semana hubo, en las consultas extraordinarias de Dermatología del turolense hospital Obispo Polanco, un solo facultativo para atender a 243 personas, con una media de seis minutos por consulta. Critican además que se trata de profesionales externos, que no forman parte de la plantilla.

Desde el PSOE Teruel han considerado que esta medida forma parte de un proceso de “desmantelamiento progresivo del sistema público sanitario” y han señalado que el objetivo de este plan sería reducir las listas de espera sin atender a la calidad de la atención. Así, han demandado que las consultas extraordinarias que realizan los facultativos de la sanidad privada en Dermatología del Obispo Polanco se lleven a cabo con las garantías necesarias de calidad asistencial.

En la misma línea, la diputada del PSOE en las Cortes de Aragón, Alba Sánchez, ha planteado dudas sobre la continuidad asistencial de los pacientes y el seguimiento de sus tratamientos, ya que son profesionales externos cuyas retribuciones duplicarían las de los dermatólogos del sistema público. Bajo su opinión, esta situación podría provocar un agravio comparativo y desmotivar a los profesionales que trabajan de forma estable en el servicio público.

A ojos del PSOE Teruel, esta medida es un “parche temporal” que no resuelve los problemas estructurales del sistema sanitario, como la falta de personal o la dificultad para cubrir plazas en zonas despobladas. Así, la formación ha defendido la necesidad de reforzar la sanidad pública mediante la contratación estable y la mejora de los recursos asistenciales.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón han sostenido que los pacientes de Dermatología que fueron atendidos por una empresa privada fueron "citados y vistos por un especialista en tiempo y forma, sin demoras". Así, han apuntado que no han recibido quejas de ningún paciente en este sentido.

Fuentes del departamento han explicado que el Obispo Polanco dispone de un solo especialista en Dermatología porque, aunque en reiteradas ocasiones se han ofertado las vacantes, y aunque han buscado especialistas en Aragón y en otras comunidades también, no se ha conseguido cubrir la plaza. Según han sostenido ello les ha llevado a buscar "apoyos externos -una empresa privada- para reforzar a este especialista y poder atender a la población.

"El objetivo del Departamento de Sanidad es atender a la población con recursos propios, pero, si no es posible, debe de ofrecer la asistencia con otros medios. La contratación puntual de servicios es una medida excepcional, estratégica y orientada al interés general que tiene como objetivo reducir tiempos de espera. Y es un apoyo complementario", han subrayado desde la consejería que dirige José Luis Bancalero.

A ello han añadido que se trata de apoyos puntuales que refuerzan la capacidad del sistema público sin renunciar a su liderazgo ni a sus principios de universalidad, gratuidad y equidad". "La colaboración con proveedores acreditados permite agilizar procesos diagnósticos, mejorando la calidad de vida de los pacientes", han afirmado.

También han recordado que "no es la primera vez que se realizan consultas en fin de semana en el sistema público". "Las contrataciones con servicios privados se realizan con criterios técnicos, bajo supervisión del sistema público y garantizando la calidad asistencial, la trazabilidad y el respeto a los derechos de los pacientes", han afirmado.