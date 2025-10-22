Este es el pueblo de Zaragoza que recibirá una inversión de 45 millones vinculada al vehículo eléctrico

Será un "punto de inflexión" para la localidad, en palabras de su alcalde, la llegada de la inversión de 45 millones de euros para volver a subir la persiana de una de las industrias clave del municipio que tuvo que cerrar en 2019, dejando un reguero de despidos. La alianza de Fagor Ederlan y el grupo chino Duoli Automative para volver a impulsar la planta de Fagor en el polígono Barbalanca de Borja prevé la creación de 200 puestos de trabajo cualificados y recala en una localidad sin apenas tasa de paro, que ya es receptora de trabajadores, y que ha visto incrementada su población desde principios de los años 90.

Borja goza de una buena salud económica. Con sus poco más de 5.000 habitantes, la capital de la comarca Campo de Borja apenas tiene 166 personas en el paro, poco más del 6%. El polígono Barbalanca, principal puntal industrial de la localidad y de toda la comarca, funciona a pleno rendimiento con el impulso de las auxiliares de la automoción y con trabajadores que llegan cada día desde otras localidades del entorno e incluso de poblaciones más grandes, como Tarazona y Tudela. En los últimos años, desde el consistorio señalan que se están quedando "sin suelo de uso industrial", ya que las instalaciones de Barbalanca están "prácticamente colmatadas".

Otra vista de la plaza de España de Borja, esta semana. / Jaime Galindo.

La renta bruta per cápita en la localidad supera los 26.000 euros y tiene una deuda pública per cápita de menos de 200 euros.

La diversificación de la estructura económica de la localidad, con la vista repartida entre las empresas auxiliares del sector de la automoción, el sector vitivinícola con la Denominación de Origen Campo de Borja; el turismo, gracias al influjo del Moncayo, las salidas de los amantes de las setas, o las visitas que sigue atrayendo el Eccehomo de Cecilia Giménez; así como las energías renovables, con varias plantas eólicas y fotovoltaicas en el entorno, reflejan la amalgama de oportunidades laborales que hay en el municipio.

La apuesta de Fagor Ederlan, que nunca vendió sus instalaciones de más de 30.000 metros cuadrados en el polígono a pesar de cerrar sus puestas en 2019, y la llegada de su socio chino Duoli, es una muestra más del buen momento económico que atraviesa la localidad.