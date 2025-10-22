El Rastrillo Aragón 2025: fechas, novedades y todo lo que podrás encontrar en el gran mercado solidario de Zaragoza

El Rastrillo Aragón 2025 regresa del 24 de octubre al 2 de noviembre convertido, un año más, en el gran punto de encuentro de la solidaridad en Aragón. La Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza volverá a llenarse de vida, movimiento y compromiso gracias a la participación de miles de personas que hacen de este evento una cita imprescindible en el calendario social aragonés.

Durante diez días, el público podrá disfrutar de los tradicionales stands, moda, decoración, gastronomía y propuestas culturales que caracterizan al Rastrillo, donde cada compra tiene un valor añadido: ayudar a mejorar la vida de las personas mayores.

Los beneficios obtenidos en esta 38ª edición se destinarán, al igual que en la anterior —dada la magnitud del proyecto—, a la ampliación de la Residencia Ozanam Nuestra Señora del Carmen. Un proyecto que permitirá seguir creando espacios adaptados al modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP).

Esta ampliación contempla la creación de dos nuevas Unidades de Convivencia que, junto con las actuales, harán posible adaptar los espacios a las necesidades individuales de cada persona, promoviendo su autonomía y bienestar. Además, supondrá una mejora en la accesibilidad y en el diseño de entornos más cómodos, seguros y estimulantes. Con ello, la Fundación busca seguir impulsando la convivencia y la calidad de vida de las personas que viven en sus centros, a la vez que se incrementa el número de plazas disponibles y la superficie total del centro, que pasará de 3.200 a más de 4.000 m².

El proyecto, ya elaborado y con la licencia urbanística solicitada al Ayuntamiento de Zaragoza, representa una importante inversión en el bienestar de quienes tienen su hogar en la Residencia Ozanam Ntra. Sra. del Carmen; en la satisfacción de los profesionales que cuidan de ellos, y en el futuro de la organización. Es una oportunidad para construir un entorno más humano, acogedor y adaptado a las necesidades de las personas mayores en el siglo XXI.

El corazón solidario de Aragón

El Rastrillo Aragón es posible gracias a la implicación de más de 800 voluntarios y voluntarias que, con su trabajo durante todo el año y especialmente en los días de celebración, hacen realidad este gran evento. A ellos se suman cientos de empresas, asociaciones y entidades colaboradoras que aportan productos, servicios o recursos para llenar de vida los stands y ofrecer al público miles de motivos para colaborar.

La Fundación Federico Ozanam reafirma así su compromiso de seguir trabajando por las personas y construyendo, con el apoyo de toda la sociedad aragonesa, una forma de cuidar más humana, cercana y respetuosa con cada historia de vida.

¿Qué se puede encontrar? Novedades 2025

El Rastrillo Aragón 2025 contará con 26 stands en los que, como cada año, será posible encontrar una amplia variedad de artículos para todos los gustos y bolsillos: ropa nueva y de segunda mano, juguetes, regalos, decoración, bisutería, muebles, libros o productos de alimentación, entre otros.

Entre alguna de las novedades de esta edición, destaca la renovación del stand de “Deportes”, que este año ofrecerá ropa nueva y artículos de primeras marcas, dando un paso más para atraer a nuevos públicos y ampliar la oferta. También el stand ”Pop Up”, uno de los más dinámicos y modernos, ampliará su propuesta incorporando una línea de moda masculina junto a las colecciones femeninas que tanto éxito han tenido en ediciones anteriores.

Por su parte, el stand “La Bodega”, estrenado en la edición de 2024, refuerza su presencia en el Rastrillo Aragón con una cuidada selección de vinos y vermús de todas las Denominaciones de Origen de Aragón, convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible para los amantes del vino y la gastronomía local.