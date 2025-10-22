Ricardo Barceló: “EL PERIÓDICO DE ARAGÓN representa el valor de ser diferentes”

El director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló, ha reafirmado el compromiso del diario para afianzarse hoy como “un referente informativo indispensable en la comunidad”. Desde su fundación, el 23 de octubre de 1990, el periódico nació con "el convencimiento de que su papel era imprescindible para asegurar la pluralidad informativa, fortalecer las señas de identidad de Aragón e impulsar la autoestima de esta tierra y de sus gentes”, ha destacado.

Hoy, 35 años después, el diario celebra “estar más vivo que nunca, tiene más futuro que nunca y más ilusión que nunca para cumplir con los aragoneses, cada día y cada hora”. Para Barceló, “EL PERIÓDICO DE ARAGÓN se siente fuerte porque representa el valor de ser diferentes”, y eso se debe a su equipo de profesionales, al que ha definido como “una plantilla única, en la que el compromiso con el lector, a través de una información rigurosa, con perspectiva y contexto, ha sido nuestro primer mandamiento”. Y lo seguirá siendo porque “esa vocación está en el ADN de este diario”.

Críticos, pero constructivos

Barceló ha destacado la labor del diario desde la "responsabilidad" y el "respeto”, “siendo críticos pero constructivos, leales a la verdad, honestos y diciendo en voz alta aquello que consideramos que es lo más importante para Aragón, aunque no siempre guste a todo el mundo”. En este sentido, ha recordado que "nuestro trabajo, los lectores y los anunciantes nos avalan".

Durante su intervención, el director ha reconocido el "revulsivo” que supuso la incorporación de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN al Grupo Prensa Ibérica en 2019, lo que ha dotado al diario de “mayor solvencia, mejor tecnología y un equipo humano de más de 2.000 personas, a través de una red de medios y canales”, lo que les permite llevar la voz de Aragón “a toda España y al resto del mundo”.

También ha detacado que en estos 35 años el periódico ha publicado más de 18.600 ediciones en papel y millones de noticias en formato digital, además de organizar eventos, foros para “reconocer el talento y las posibilidades que tiene Aragón, que hoy son infinitas”. “Lo vamos a seguir haciendo en los próximos años porque se abre ante nosotros un horizonte de oportunidades como nunca antes”, ha subrayado.

Para finalizar, Ricardo Barceló ha lanzado un mensaje de futuro. “EL PERIÓDICO DE ARAGÓN seguirá informando cada día a los aragoneses, a los españoles y a todos los que nos siguen desde cualquier rincón del mundo. Es lo que sabemos hacer. Lo hemos hecho durante 35 años, pero esto ha sido solo el comienzo”.