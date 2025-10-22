Sijena pide la intervención del fiscal ante la insinuación de prevaricación contra la juez de Huesca

El letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha pedido a la juez de Huesca encargada de la ejecución de la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales a pedir la intervención de la fiscalía ante las "insinuaciones" realizadas contra ella por los letrados de la Generalitat y del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de "prevaricación".

En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, el abogado califica de "muy grave" las alusiones de los letrados de ambas partes en sus respectivos recursos contra el auto que autorizó al Consistorio de Sijena a verificar el estado de las pinturas, a interrogar a los técnicos del MNAC sobre las mismas y a visitar los almacenes del museo para comprobar si alguna parte de los murales no hubiera sido expuesta.

Destaca Español que al afirmar los letrados de la parte catalana en sus respectivos recursos que todo los decretado "carecería de cualquier amparo legal y procesal", estarían incurriendo en una acusación "muy grave a la par que displicente e injusta" hacia la jueza.

También lamenta el "atrevimiento" de estos letrados a citar en una causa civil dos sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (una de ellas la que apartó a Baltasar Garzón de la carrera judicial) referidas a un delito de prevaricación judicial para responsabilizar a la magistrada de "una resolución ilegal y arbitraria, además de carente de fundamento jurídico".

Una acusación implícita que el abogado de Sijena considera "falaz y ofensiva", hecha por una parte en el litigio que no sólo ha evidenciado una "clara voluntad" de desobedecer la sentencia sino que responsabiliza la magistrada de dictar una resolución basada "en el mero voluntarismo o capricho".

Según advierte Español en su escrito, las medidas acordadas "pretenden poner en igualdad de condiciones a esta parte ejecutante con la otra, el Gobierno de Aragón, para que con absoluta equidad y justeza, y sin padecer indefensión alguna, pueda pronunciarse con conocimiento de causa del cronograma aportado por el MNAC, pues estamos tratando de una ejecución complejísima y difícil".

"Hablando de una ejecución muy difícil -argumenta el escrito- parece que el MNAC no quiere que el ejecutante (Sijena) lo haga en las mejores condiciones posibles, razón por la cual, y con tan mala fe, pretende cercenar los mismos derechos que ha tenido el Gobierno aragonés".

Por esta razón, el letrado pide que se rechacen ambos recursos dada su "patente mala fe y temeridad", y que vistas las gravísimas acusaciones vertidas contra la magistrada, se proceda a "poner coto a todo ello de forma inmediata", sin perjuicio de pedir al ministerio fiscal que deduzca testimonio ante un posible delito de desobediencia.