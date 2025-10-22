El talento impulsa la innovación: así construye CIRCE el futuro desde Aragón hacia el mundo

El Centro Tecnológico CIRCE continúa consolidándose como uno de los polos de innovación más activos de Aragón. Su crecimiento sostenido en personal, la puesta en marcha de nuevos espacios, programas formativos y la implicación de sus profesionales en proyectos de innovación aplicada reflejan un modelo en el que el talento se ha convertido en un factor clave para avanzar en la transición energética y digital.

En un contexto en el que la captación y retención de talento cualificado es un reto para las organizaciones tecnológicas, CIRCE ha vuelto a ser reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España, tras renovar por quinto año consecutivo la certificación Great Place to Work 2025. El reconocimiento, basado en la valoración de sus propios empleados, destaca la importancia de un entorno laboral que favorece la estabilidad, el aprendizaje continuo y la participación activa.

Talento joven e innovación: la fórmula de CIRCE Academy

La apuesta por el talento joven continúa a través de CIRCE Academy, que este año celebra su quinta edición, la más numerosa hasta la fecha, con 24 jóvenes seleccionados entre 266 candidaturas. El programa combina formación práctica en proyectos punteros con un MBA oficial en Dirección de Empresas impartido por la escuela internacional CESTE, consolidándose como una de las principales puertas de entrada para el talento joven en Aragón.

Desde su creación en 2021, más de 1.200 jóvenes de todo el mundo han presentado su candidatura, con un total de 101 participantes y una ratio de contratación del 63%, lo que se traduce en cerca de 50 incorporaciones al equipo de CIRCE. El programa, además, destaca por su carácter internacional y diverso, con participantes procedentes de España, Argentina, México, Italia y Colombia.

Más allá de la formación, CIRCE impulsa un verdadero ecosistema de innovación lanzando iniciativas pioneras como las primeras OlimpIAdas de Inteligencia Artificial de CIRCE, un programa bottom-up que fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y la aplicación práctica de la IA a los retos tecnológicos actuales. Esta iniciativa, galardonada con el Premio Escuela Impulsa por su carácter innovador, refleja el compromiso de CIRCE con la inteligencia artificial como motor estratégico de la transformación digital, una de sus principales líneas de actuación.

Crecimiento sostenido y nueva sede para seguir avanzando

Con unos ingresos que en 2024 alcanzaron los 20 millones de euros, CIRCE consolida su capacidad de crecimiento y reinversión en proyectos estratégicos, reforzando su papel como socio de referencia para la industria en innovación, sostenibilidad y digitalización. Cada nuevo proyecto contribuye a fortalecer un entorno donde el conocimiento se comparte, la creatividad se estimula y el talento encuentra espacio para evolucionar.

El crecimiento de CIRCE en los últimos años, tanto en la plantilla como en proyectos, se reflejará próximamente en un cambio de sede. El centro prepara su traslado al edificio DAT Alierta en Zaragoza, donde concentrará su actividad en un espacio más amplio y adaptado a las necesidades actuales de trabajo colaborativo y desarrollo tecnológico.

Con la mirada puesta en 2028, el nuevo hub tecnológico de CIRCE se convertirá en un escaparate vivo de sus propias tecnologías y en un punto de encuentro para el ecosistema de innovación aragonés.