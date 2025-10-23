Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ambar celebra 125 años con sed de más

La historia de Ambar se expone en las calles de Zaragoza a través de marquesinas museo que reúnen objetos emblemáticos de la marca a lo largo de su trayectoria

Los envases de la cervecera se visten con un diseño conmemorativo para celebrar su 125 aniversario

Ambar continúa celebrando su 125 aniversario con una edición especial de packaging y etiquetado conmemorativo. Botellines, latas y embalajes adoptan la nueva imagen bajo el lema “125 años y con sed de más”. El diseño incorpora, en torno al característico triángulo de la marca, el número 125 junto al mensaje manuscrito “y con sed de más”, reflejo del espíritu innovador que ha acompañado a la compañía desde sus orígenes.

A lo largo de más de un siglo, Ambar ha mantenido una firme apuesta por la innovación, la calidad y la mejora continua. Desde su fundación en 1900, la cervecera ha contribuido de forma decisiva a la evolución del sector en España, impulsando nuevas formas de elaborar y disfrutar la cerveza.

La historia de Ambar sale a la calle

Como parte de las celebraciones, Ambar lleva su historia a la calle mediante una exposición instalada en las marquesinas de Zaragoza, que se transforman en vitrinas con piezas históricas de la compañía. Se trata de un recorrido por 125 años de dedicación a la cerveza, materializado en una muestra de elementos originales que forman parte del legado de la marca.

Entre las piezas expuestas destacan la primera botella de La Zaragozana, fabricada en vidrio soplado y con tapón de corcho (1900); la primera cerveza sin alcohol comercializada en España (1976); y la Ambar Triple Zero Tostada, pionera por ser sin alcohol, sin azúcar y con todo el sabor característico de la marca. La colección incluye además artículos representativos del vínculo de Ambar con la hostelería, como el icónico servilletero rojo —en sus versiones de 1995 y 2002— o las primeras latas de cerveza distribuidas en 1981.

Ambar celebra su 125 aniversario con ganas de más

Ambar celebra su 125 aniversario con ganas de más / AMBAR

La exposición, compuesta por 24 piezas icónicas, se podrá visitar en diferentes puntos del centro de Zaragoza, concretamente en Paseo Independencia, Plaza Aragón y Gran Vía.

Con esta iniciativa, Ambar reafirma su compromiso con la innovación, la excelencia y la autenticidad, valores que han definido a la compañía desde su fundación y que siguen guiando su camino 125 años después con “sed de más”.

