Aragón enviará los datos del cribado de cáncer de mama a Sanidad cuando "el ministerio haya hecho su trabajo"

Aragón sigue la misma línea de otras autonomías también lideradas por el PP y no aportará, por ahora, los indicadores del cribado de cáncer de mama a Sanidad. Fuentes de la consejería que lidera José Luis Bancalero han asegurado que "Aragón es totalmente transparente con los datos y los aportará cuando el Ministerio de Sanidad haya hecho su trabajo". Según han explicado, la negativa actual llega porque el departamento que dirige Mónica García "ha incumplido uno de los principales puntos que le compete, que es la plataforma donde volcar los datos". El argumento difiere así de los remitidos por otras autonomías populares como Madrid o la Comunidad Valenciana, que rechazaron esta solicitud del Gobierno Central porque consideran que detrás de ella hay un interés de "confrontación política".

Según han desarrollado desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, las comunidades autónomas deben volcar los datos del cribado de cáncer de mama en un sistema informático específico que permite a las autonomías aportar esta información de forma homogénea y estructurada pero que, a fecha de este miércoles, no estaba "ni disponible ni operativo".

Así, desde el Departamento de Sanidad consideran que "no procede exigir la remisión de los datos incluidos en el anexo técnico del documento al no estar definido ni estabilizado el modelo común de recogida y explotación de la información". "En este contexto, no resulta oportuno solicitar en este momento la entrega de los indicadores", han indicado.

La semana pasada, el Ministerio de Sanidad solicitó a las comunidades los datos e indicadores de sus programas de cribados de los cánceres de mama, colon y cérvix de los últimos cinco años. Una petición que llegó tras conocerse los fallos en el programa de Andalucía, que han afectado a 2.000 mujeres, y que ya había realizado a este territorio unos días antes. Al menos cuatro de las autonomías lideradas por el PP -Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana- han rechazado la petición mediante carta y en ella emplean dos argumentos compartidos: que el plan de cribado es competencia exclusiva de las autonomías, y que la solicitud de Mónica García persigue la "confrontación política".

Por su parte, desde el Departamento de Sanidad de la DGA han asegurado que "Aragón es totalmente transparente con los datos" y han explicado que la comunidad, "en previsión de su futura implementación, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la Dirección General de Transformación Digital, está desarrollando una aplicación propia que permitirá la explotación de los datos conforme al modelo que establezca el Ministerio de Sanidad, aún pendiente de ajustes".