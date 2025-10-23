Aragón impulsa una "revolución sanitaria" con el Atlas de Variaciones de la Práctica Médica: un recurso clave para transformar el sistema

Una herramienta con la que Aragón impulsa una "revolución sanitaria" para transformar el sistema de salud. El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha presentado el Atlas de Variaciones de la Práctica Médica a los miembros del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este jueves con el objetivo de que los mismos valoren, a futuro, que esta pudiera llegar a ser una herramienta a nivel nacional de referencia dentro del órgano. A la presentación ha acudido también la ministra de Sanidad, Mónica García.

Según ha explicado Bancalero, que ha presentado el Atlas junto al creador del mismo, el investigador senior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS), Enrique Bernal-Delgado, y de la gerente del IACS, Elena Gonzalvo, este recurso tiene una metodología "que permite detectar áreas de mejora, buenas prácticas y apoyar la toma de decisiones clínicas, organizativas y estratégicas” con el fin de mejorar la eficacia, eficiencia, equidad, seguridad y calidad de la sanidad.

Así, el consejero aragonés ha defendido que convertirlo en una herramienta a nivel nacional "permitiría ponerla al servicio de todas las comunidades autónomas, así como de profesionales sanitarios, gestores y responsables de políticas públicas”. "Creemos firmemente que su potencial podría beneficiar a todo el Sistema Nacional de Salud", ha indicado.

Así las cosas, partir de ahora, los miembros Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud deberán consensuar los próximos pasos que dan para trabajar en su gobernanza compartida y definir la mejor forma de llevarlo a cabo. “En todo caso, esta herramienta supone ya un recurso con el que desde Aragón estamos contribuyendo a transformar la sanidad del siglo XXI”, ha comentado Bancalero.

Más de veinte años de historia

El origen del Altas está en los inicios del siglo XXI, como proyecto de investigación en varias comunidades para analizar e informar de las variaciones en la prestación de atención médica y en los resultados en el Sistema de Salud español.

En 2003 se convirtió en proyecto pionero por la naturaleza traslacional de Atlas y la posibilidad de ser una herramienta para la transformación del SNS. El creador del Atlas, Enrique Bernal-Delgado, ha detallado que lo que hace único al Altas es haber aplicado durante un largo periodo de tiempo una metodología rigurosa basada en el análisis de datos clínicos y administrativos, que permite detectar áreas de mejora y apoyar la toma de decisiones.

La herramienta se apoya en el análisis estadístico avanzado de bases de datos de todas las comunidades, para lo que cuenta con un equipo de trabajo de siete personas. Entre ellas se encuentran juristas, físicos, ingenieros informáticos o epidemiólogos, que realizan tareas como garantizar el uso adecuado de los datos sanitarios, análisis de datos a través de matemática aplicada o análisis de políticas sanitarias.

Su labor también incluye la elaboración de informes por encargo para las comunidades, proyectos de evaluación para el Ministerio de Sanidad y asesoramiento a organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).