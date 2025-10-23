Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Azcón pide a Abascal "cabeza fría" en las decisiones e insiste en que "el escenario" es aprobar los presupuestos

El presidente de Aragón muestra independencia para tomar sus decisiones y desvincula un hipotético adelanto electoral de la situación en Extremadura: "Tomamos nuestras propias decisiones"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, atiende este jueves a los medios de comunicación.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, atiende este jueves a los medios de comunicación. / LAURA TRIVES

Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, sigue descartando el adelanto electoral en la comunidad y confía en sacar adelante los presupuestos. "El escenario" del popular es que las cuentas de 2026 se aprueben, pero carga de responsabilidad a Vox. Azcón ha reclamado "cabeza fría" a Santiago Abascal, líder de la ultraderecha, que tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sopesa no apoyar a Azcón en una nueva investidura.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha censurado las palabras de la dirección nacional de Vox, al que ve actuando "con visceralidad" y al que ha pedido "reflexionar más antes de hacer determinadas declaraciones". Azcón ha redoblado su ataque a Abascal y se ha preguntado que "si se tuviera que volver a elegir un presidente de Aragón, ¿Vox va a apoyar a Pilar Alegría?". El jefe de la DGA ha mencionado los resultados de las encuestas y ha dejado claro que la única opción para la presidencia autonómica es "que gobierne el PSOE y Pilar Alegría o gobierne el PP y Jorge Azcón". "¿Vox no va a apoyar al candidato del PP cuando toque volver a llamar a los aragoneses a las urnas?", ha lanzado el presidente.

Noticias relacionadas y más

Lo que no ha aclarado el líder popular es cuándo van a tener que volver los aragoneses a vivir unas elecciones. "Mi escenario es aprobar un presupuesto y el debate es por qué Vox no quiere aprobar unas cuentas que son buenas para los aragoneses", ha insistido Azcón, que ha vuelto a destacar las mejoras presupuestarioas para sanidad, educación y servicios sociales. El presiente aragonés ha pedido "recapacitar" a la ultraderecha sobre su toma de decisiones, especialmente toda esta polémica ligada al cese de Marcos Francoy, el asesor que hacía "declaraciones racistas y fascistas" en redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
  2. El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
  3. El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: 'Una excelente oportunidad
  4. Toda una vida contemplando el Pilar desde los ventanales
  5. Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
  6. Azcón: 'No es que no me arrepienta, es que estoy más convencido que nunca. Menos mal que apostamos por La Romareda
  7. Cerca de 50 administrativos llevan ante la Justicia de Aragón el concurso de méritos del Gobierno de Aragón
  8. Un mítico restaurante de Zaragoza cambia por completo y abrirá con un nuevo concepto

Huelga en los centros de menores de Aragón: "Terminemos con el juego de la precariedad"

Huelga en los centros de menores de Aragón: "Terminemos con el juego de la precariedad"

Bancalero carga contra el Ministerio de Sanidad por solicitar los datos del cribado: "No existe ocultismo, sí oportunismo político"

Bancalero carga contra el Ministerio de Sanidad por solicitar los datos del cribado: "No existe ocultismo, sí oportunismo político"

Azcón pide a Abascal "cabeza fría" en las decisiones e insiste en que "el escenario" es aprobar los presupuestos

Azcón pide a Abascal "cabeza fría" en las decisiones e insiste en que "el escenario" es aprobar los presupuestos

A prisión el conductor que dio positivo en alcohol y drogas tras una fuga en Zaragoza: "No recuerdo nada"

A prisión el conductor que dio positivo en alcohol y drogas tras una fuga en Zaragoza: "No recuerdo nada"

Zaragoza mantiene el ritmo: entierros e incineraciones apenas varían en 2025

Zaragoza mantiene el ritmo: entierros e incineraciones apenas varían en 2025

La movilidad en Zaragoza cambia de rumbo: nuevos hábitos que desafían al uso del coche

La movilidad en Zaragoza cambia de rumbo: nuevos hábitos que desafían al uso del coche

Protesta a las puertas de Inditex en Zaragoza por el salario: CCOO Aragón denuncia el cobro de hasta 8.000 euros menos

Protesta a las puertas de Inditex en Zaragoza por el salario: CCOO Aragón denuncia el cobro de hasta 8.000 euros menos

Stellantis Zaragoza: UGT y la FEMZ piden retrasar el veto europeo a los coches de combustión

Stellantis Zaragoza: UGT y la FEMZ piden retrasar el veto europeo a los coches de combustión
Tracking Pixel Contents