Bancalero carga contra el Ministerio de Sanidad por solicitar los datos del cribado: "No existe ocultismo, sí oportunismo político"

Aragón se mantiene férrea en su postura: no enviará los datos del cribado de cáncer de mama hasta que el Ministerio de Sanidad cree una plataforma homogénea para todas las comunidades en la que volcar la información. Así lo explicaron fuentes del departamento que dirige José Luis Bancalero este miércoles y así lo ha vuelto a recordar el consejero este jueves momentos antes de recibir a la ministra del ramo, Mónica García, en Zaragoza con motivo de la presentación del Atlas de Variaciones de la Práctica Médica: "Consideramos que no ha sido el momento (de pedir los indicadores) y que existe una oportunidad muy partidista y política de utilizar el tema de los cribados", ha afirmado.

"Ninguna de las comunidades autónomas del PP se ha negado a dar los datos", ha asegurado el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, que ha indicado que lo que han hecho los territorios populares es expresar al ministerio que "debe hacer primero su trabajo, que es crear esa plataforma y diseñar esos indicadores".

Según ha explicado Bancalero, desde abril de 2025 hay creado un documento que se está redactando para elaborar esas tasas que ahora ha solicitado el departamento que dirige García. "El Ministerio (de Sanidad) tenía que diseñar y preparar una plataforma sobre la cual nosotros tenemos que volcar esos datos. Si no existe eso, ¿cuál es la otra opción? ¿Enviar esos documentos a su casa a la señora Mónica García?", ha preguntado con retórica Bancalero. El consejero ha indicado que la ministra no ha establecido un plazo espefício a las comunidaes para enviar esos datos.

Y en esta misma postura ha vuelto a insistir al negar las declaraciones hechas por el Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, o la propia ministra Mónica García sobre que ese rechazo de las autonomías del PP a enviar los datos del cribado de cáncer de mama es ocultar información. "No existe ocultismo, sí que existe oportunismo político por parte del ministerio", ha sostenido Bancalero, que ha afirmado que las comunidades son transparentes con los datos.

A ello, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón ha añadido que "la última noticia es que existen recortes desde el Ministerio de Sanidad en esos fondos para el cribado de cáncer". La ministra de Sanidad no ha hecho declaraciones este jueves.

Este viernes, Aragón acogerá la celebración de un pleno ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al que acudirá la ministra García y los consejeros de Sanidad del País Vasco, Cataluña, Galicia, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Castilla y León, de la viceconsejera de Andalucía y de las consejeras de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, además de Aragón. También participarán online los consejeros de Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha.