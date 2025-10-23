Borja celebra la reactivación de Fagor y la creación de empleo: "Aquí casi no hay paro, pero mejorará la economía de todos"

Entre la sorpresa y la cautela, la noticia por la inversión de 45 millones que prevé crear unos 200 empleos para reabrir la planta de Fagor Ederlan en el polígono Barbalanca de Borja no deja más que buenos comentarios. Los vecinos de la localidad reciben con los brazos abiertos la expectativa de que se puedan crear unos 200 puestos de trabajo cualificados vinculados al sector del automóvil, pieza clave del polígono industrial borjano. Pero lo incipiente del acuerdo también llama a la precaución y muchos son los que piden esperar a que se concrete antes de celebrarlo por todo lo alto. A tenor de lo que dicen vecinos y comerciantes, todos esperan que el nuevo impulso a la planta borjana, de la mano del vehículo eléctrico, suponga "un antes y un después" para la localidad.

Por ahora, nada hace sospechar en los exteriores de la planta de Fagor en Borja que sus naves vayan a volver a la vida seis años después de que se despidiera a sus últimos 70 empleados en 2019. En este extremo del polígono industrial, las puertas de acceso a la empresa siguen acumulando óxido, los aparcamientos están vacíos, las ventanas cerradas y varios carteles de grandes dimensiones avisan de que el recinto está vigilado por cámaras. El portón principal luce con la pintura desgastada. En una garita aledaña hay vigilancia prácticamente las 24 horas al día, los siete días a la semana. Pero nadie se ve trabajando en su interior, por ahora, ni adecuando los exteriores.

Con todo, el proyecto es sólido. Aunque todavía no hay concreción respecto a los plazos y a la propia dimensión del nuevo proyecto, que prevé volver a emplear los 18.000 metros cuadrados de naves existentes y, previsiblemente, algunos más. Quienes lloraron hace seis años el cierre y los despidos en Fagor, ahora no tienen dudas en festejar el proyecto que impulsarán la filial de componentes del automóvil, la vasca Mondragón, aliada con la china Duoli Technology, en la empresa resultante Lieder Automotive.

"Que en estos momentos vuelva a abrir la Fagor otra vez y se creen 200 o 300 empleos va a venir muy bien. El sector del automóvil es muy importante en la localidad, hay cuatro o cinco empresas en el polígono que se dedican al sector y está suponiendo un bien para todos en la localidad", explica Luis Miguel Serrano, extrabajador de una de esas empresas auxiliares del automóvil ubicadas en el polígono, en la que trabajó durante más de veinte años antes de recibir la baja por enfermedad. "Todo lo que sea crear empleo viene muy bien para Borja y para los pueblos de alrededor, considera, y recuerda que el cierre "fue bastante duro porque se fue mucha gente a la calle".

Otros vecinos celebran la creación de puestos de trabajo, y también apremian a que las previsiones es concreten y el proyecto se pueda poner en marcha cuanto antes. "Es positivo que reabra, yo lo veo muy bien. Que reabra supone más empleados, más trabajo, más dinero, más bienestar... Todo irá a mejor", constata un vecino de Borja.

Jazmín Ureña, natural de República Dominicana, lleva ya 9 años viviendo en Borja. Tiene tres hijos pequeños y celebra la oportunidad que supondrá la reactivación de la planta, en un sector puntero y de futuro como el vehículo eléctrico. "Creo que va a suponer un gran crecimiento para el pueblo porque eso va a crear muchos puestos de trabajo de los que se van a beneficiar personas que ahora mismo necesitan un empleo, o que vienen de otros lugares. El pueblo puede crecer y sería una maravilla que se haga el proyecto. Estamos muy contentos y esperamos que pueda ser pronto para que pueda proveer muchos empleos más", ha destacado. Ella misma, señala, podría estar interesada en optar a uno de esos nuevos empleos. Aunque ahora trabaja de forma intermitente en el cuidado de personas mayores, considera que esta nueva empresa puede representar una buena oportunidad laboral.

Todos reconocen que en Borja "no falta trabajo". La localidad tiene una de las tasas de paro más bajas de la comunidad autónoma, de apenas el 3%, según fuentes municipales. El propio alcalde de la localidad, Eduardo Arilla, confirma que en la capital de la comarca Campo de Borja hay apenas "160 parados". Es decir, que aunque todos encontraran empleo en esta nueva etapa de Fagor, todavía no sería suficiente. La solución está clara: "Vendrán trabajadores de pueblos y ciudades aledañas, como ya pasa en la actualidad", confirma Arilla.

El sector comercial también ve con buenos ojos este nuevo impulso empresarial. "Va a suponer puestos de trabajo y con eso todos ganaremos. Cuanto más trabajo en un sitio, mejor para todos, tanto para el pequeño comercio como para las grandes empresas", reconoce Elena Aznar, trabajadora de la panadería Pan Ambel, en pleno casco histórico de Borja, cerca del ayuntamiento. "Estamos agradecidos de que pueda haber esta oferta de empleo, En nuestro caso, como somos una panadería, se nota si hay más o menos empleo por los bocadillos. La economía es como una rueda", confirma.

Unos metros más adelante, en el supermercado Congelados Balper, Pilar Peral asegura que "es una noticia muy buena para el pueblo, para la economía, para el comercio... Va a ser un crecimiento bastante importante". Y, respecto a la importancia de la industria para la localidad, Pilar espera que la creación de esos 200 puestos de trabajo se traduzca en "que la gente se quede aquí, el pueblo crezca, y todos crezcamos con esta nueva fábrica".