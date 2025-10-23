De Pilar Alegría al Casademont Zaragoza: las personalidades que felicitan a El Periódico de Aragón en su 35 aniversario

El Periódico de Aragón está de celebración y muchas personalidades del ámbito público han invertido un poco de tiempo en su ajetreada agenda política, cultural o deportiva para mandar un mensaje de felicitación por el 35 aniversario. Desde Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, hasta Santi Yusta o Mariona Ortiz, capitanes del Casademont Zaragoza, han querido subrayar la importancia que tiene y ha tenido el diario en el ecosistema informativo aragonés durante los últimos 35 años.

Las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel, Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj, el presidente de la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ), Benito Tesier, o el escritor Javier Sierra, destacaron en su felicitación la gran labor informativa realizada por El Periódico de Aragón en estos primeros 35 años de vida.

Muchos de ellos no quisieron perderse ayer el acto institucional que se celebró en el Patio de los Naranjos del palacio de La Aljafería donde tomaron la palabra Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, grupo editorial del diario; Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón; Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, y Ricardo Barceló, director de El Periódico de Aragón. El diario ha sido altavoz de los ciudadanos y cronista del devenir de la comunidad, consolidándose como un referente informativo indispensable en Aragón.