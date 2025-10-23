El desembarco de trabajadores chinos en Figueruelas ya cuenta con una regulación laboral definida

Aunque con algo de retraso según el calendario previsto, la regulación de trabajadores chinos para Figueruelas ya tiene un marco regulatorio definido para avanzar en la integración de estos primeros ingenieros cualificados que deben hacerse cargo de la gigafactoría de CATL y de Stellantis.

En una entrevista en Radio Zaragoza, el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha avanzado que ya se han cerrado media docena de contratos tras tramitar su contratación, con la intermediación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones , que se encarga de pivotar los procesos burocráticos a través de la llamada Unidad de Grandes Empresas (UGE).

Según ha detallado, estos contratos iniciales corresponden a los trabajadores que forman parte del primer grupo de 60 responsables que van a trabajar en las primeras fases del desarrollo de la planta. Suponen "un 10%" del paquete previsto a pesar de los retrasos, pues se estimaba que en los primeros días de octubre pudieran estar ya regularizados. Con todo, los alojamientos para los mismos siguen sin estar confirmados, según explicó este diario.

Beltrán ha destacado la implicación que todas las partes han mostrado durante este proceso de regulación, tanto por parte de la empresa que contrata en origen, así como en el intercambio consular entre las embajadas de España y China. Todo completado por la gestión de la propia UGE en Madrid, evitando tener que replicar los trámites en el departamento de Extranjería en Aragón. "Todo el mundo tiene claro qué modelos de papeles se necesitan y cómo se tiene que hacer y cómo se entra", ha señalado.

"Más velocidad"

A partir de ahora, desde la delegación del Gobierno indican que se trabajará en el proceso "con más velocidad" para dar respuesta al resto de los grupos que se encargarán de dirigir las obras para levantar las primeras naves y estructuras auxiliares necesarias para la puesta en marcha de la gigafactoría, una infraestructura que tiene previsto un consumo máximo de 1.207 gigavatios hora (GWh), lo que supone una octava parte de la demanda total de Aragón.

Según se ha avanzado, la futura fábrica de baterías requiere de la llegada de hasta 2.000 trabajadores de origen Chino, una gran parte de ellos con una cualificación espacial. Este desembarco que modificará sustancialmente la ordenación social de Figueruelas y su entorno, un proceso que recuerda al ya vivido en la planta de General Motors en 1982, cuando la mayoría de los técnicos que pilotaron la instalación de la fábrica de coches llegaron desde Alemania.

El reto en estos momentos, una vez definida la fórmula de entrada, está en garantizar un alojamiento para toda esta población en medio de una crisis global de vivienda en la comunidad. La incorporación de 2.000 nuevos vecinos representa triplicar el número de residentes.

Los trabajos iniciales en la gigafactoría ya cuentan con un primer contingente de 20 empleados de CATL que supervisan los primeros movimientos de tierra encargados a firmas aragonesas. Según avanzó este diario, el plan inicial despliegue de la empresa en Aragón todavía contempla que antes del final de año residan en la comunidad unos 200 trabajadores chinos para dar un empuje decisivo a la planta de baterías.