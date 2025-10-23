Directivas de Aragón entrega los VII Premios Talento y Mérito 2025 a Esther Borao, la Fundación San Ezequiel Moreno y Caja Rural de Aragón

Directivas de Aragón ha entregado esta tarde los VII Premios Talento y Mérito 2025, unos galardones que sirven para reconocer el impulso a la igualdad de oportunidades en la dirección y en los órganos de gobierno. Como ha expresado su presidenta, María Sasot, durante la gala de entrega de los premios, “el compromiso es seguir abriendo puertas, generando referentes y demostrando que el liderazgo no tiene género. Incorporar a la mujer en la toma de decisiones aporta experiencias y perspectivas que enriquecen cada elección”.

Como ejemplo de este impulso por la igualdad en puestos directivos, este año se ha reconocido en la categoría de Institución a la Fundación San Ezequiel Moreno, en la de Empresa a la Caja Rural de Aragón, y en la Profesional, a Esther Borao, directora del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA).

La Fundación San Ezequiel Moreno recibe este galardón por su modelo ejemplar de igualdad, donde el 100% de su Comité de Dirección, así como el 87,5% de sus cargos directivos, están ocupados por mujeres. Además, cuenta con una reconocida experiencia en la identificación, desarrollo e integración de talento a nivel nacional e internacional. La directora gerente de la Fundación, Inés Cebolla, ha recibido el galardón de manos de Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza, y de Ana Hernández, miembro de la Junta de Directivas de Aragón.

Con este premio, Directivas de Aragón quiere destacar “el compromiso diario de la Fundación y su ejemplo de liderazgo con propósito que tiene el poder de transformar vidas”.

Caja Rural de Aragón ha recogido el premio en la categoría de Empresa. La entidad ejemplifica un compromiso profundo con la igualdad de género y la responsabilidad social, aspecto que se evidencia en la composición paritaria de su Consejo Rector, con 7 mujeres y 5 hombres. Este enfoque se extiende a sus programas internos. Luis Ignacio Lucas, director general de Caja Rural de Aragón, ha recogido el reconocimiento entregado por Miguel Marzo, presidente CEOE Aragón y Cristina Calvo, tesorera de Directivas de Aragón.

Por último, el premio en la categoría Profesional ha recaído en Esther Borao. Ingeniera y emprendedora, ha sido la primera mujer en ocupar el cargo de directora general del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Su liderazgo se ha centrado en impulsar la igualdad de oportunidades dentro de los procesos de desarrollo profesional, con especial énfasis en visibilizar a las investigadoras en proyectos internacionales. Para Directivas de Aragón, Esther Borao encarna la visión de que la tecnología, la creatividad y el liderazgo inclusivo y compartido constituyen una poderosa fuerza motriz para forjar el futuro.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la presidenta y vicepresidenta de Directivas de Aragón, María Sasot y Uxue Ardáiz, respectivamente, han entregado el premio a Esther Borao.

Nuevos Miembros de Honor de Directivas de Aragón

Durante la ceremonia, también se han incorporado tres nuevos Miembros de Honor. Por un lado Ibercaja, por impulsar la diversidad y el liderazgo femenino. Carlos Gimeno, consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia de Zaragoza, y César Romero, director general del Grupo San Valero, han entregado el nombramiento a Ignacio Oto, director del Área de Personas de Ibercaja.

Por otro, la Policía Nacional -Jefatura Superior de Aragón-, por transformar la percepción social sobre el papel de la mujer en seguridad y defensa. El comisario principal, Javier Abadía, ha recogido el nombramiento de manos del presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Jorge Villarroya, y de la secretaria general de Directivas de Aragón, María José Cinca.

Por último, la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha recibido el nombramiento de parte de Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, y de Eva Febrero, miembro de la Junta de Directivas de Aragón, por normalizar y visibilizar la presencia femenina en los más altos cargos de responsabilidad.

Como ha expresado en su discurso la presidenta de Directivas de Aragón, la asociación ha crecido en estos años, alcanzando las 350 socias y teniendo presencia por primera vez en Huesca y Teruel. Además, se ha consolidado como la red de referencia del liderazgo femenino en Aragón.

La presidenta de Directivas de Aragón ha destacado también los logros alcanzados en los últimos años que han hecho que España lidere en Europa en el ranking de mujeres que ocupan puestos directivos, con un 38,4%. A pesar de los avances, no ha querido pasar por alto los desafíos que todavía quedan, como la escasa presencia femenina en cargos de CEO, que ha descendido al 19,3% y está por debajo de la media global, y que, en las grandes empresas, según la CNMV, se reduce a tan solo el 8,6%.

Frente a estos retos, Sasot ha defendido el impacto que la igualdad tiene en la sociedad: “Contar con empresas e instituciones paritarias impacta positivamente en la productividad y en el crecimiento económico. Según diferentes estudios, lograr la paridad podría cerrar hasta un tercio de la brecha de productividad que separa a Europa de Estados Unidos, generando entre un 1,6% y un 5,5% más de crecimiento para 2040. Eso equivale a cientos de miles de millones de euros en valor económico adicional”.