Las familias de la escuela pública lamentan que Aragón renuncie a la gratuidad para la etapa de 0 a 3 años

Las familias de la educación pública aragonesa siguen lamentando la deriva del Gobierno de Aragón en materia de financaición escolar. Así, han lamentado a través de un comunicado que el departamento de Educación ya no plantee un modelo de gratuidad para la etapa 0-3 años, como había anunciado, sino de "semigratuidad a través de subvención a centros privados actualmente autorizados y no autorizados".

Para la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) esto supone "una importante modificación de las condiciones previstas", pues se contemplaba inicialmente una gratuidad de 11 meses y 7,5 horas diarias que ha pasado a 10 meses y 5 horas diarias. Con esta reducción, el departamento de Educación establece una separación entre el tiempo asistencial y el tiempo educativo en el Primer Ciclo de Educación Infantil, como si se tratase de "dos compartimentos estancos" y las necesidades de los niños pudieran separarse.

Por otra parte, desde Fapar piensan que se van a poner "limitaciones en el acceso a esta semigratuidad" a las familias utilizando para ello criterios de conciliación, que no se van a subvencionar. "Esto no se ajusta a las promesas realizadas ni a las declaraciones de la consejera sobre conciliación cuando recientemente señaló que las familias aragonesas debían contar con su apoyo, porque necesitaban espacios de conciliación en los colegios de Infantil y Primaria", alegan.

La federación señala que actualmente "hay un margen amplio de aulas en centros públicos que no disponen de escolarización anticipada de dos años", que es por donde se quiere iniciar la semigratuidad de la etapa. Además creen que pueden "incrementarse convenios con ayuntamientos y adaptar su financiación a las necesidades reales" y que pueden "crearse plazas públicas nuevas que garanticen el acceso y la calidad educativa de la etapa".

Por este motivo desde Fapar insisten en pedir que el Primer Ciclo de Educación Infantil "tenga una oferta suficiente de plazas públicas y gratuitas".