Feijóo da luz verde a las elecciones adelantadas en Aragón, pero la DGA "no las contempla" todavía

El Partido Popular se prepara para un adelanto electoral en las comunidades autónomas en las que no ha llegado a acuerdos con Vox para sacar adelante unos presupuestos. Esto es, Aragón y Extremadura. El equipo que dirige Alberto Núñez Feijóo ha dado ya luz verde a las autonomías para que los presidentes, como el aragonés Jorge Azcón, aprieten el botón electoral. Sin embargo, la DGA "no contempla" todavía ese escenario y asegura que "a día de hoy" los comicios no están sobre la mesa. La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha insistido este jueves en que el gabinete de Jorge Azcón sigue trabajando en su proyecto político.

"Trabajamos con una clara hoja de ruta y no está en nuestro calendario la fecha electoral", ha aseverado Vaquero, que ha defendido que el Gobierno de Azcón tiene "muy claro los objetivos y lo que necesitan los aragoneses". La vicepresidenta autonómica ha insistido en que "la legislatura no tiene fecha para un adelanto electoral". "No podemos entrar en estos despistes porque un partido político permanentemente, con mucha inmadurez, busca atención y el protagonismo que no se ha ganado por sí mismo", ha cerrado Vaquero.

La vicepresidenta autonómica ha querido dejar a un lado "las estridencias de estos días de Vox" y no quiere "despistarse de la trayectoria y el objetivo de mejorar Aragón y la vida de los aragoneses". Vaquero ha defendido que el Gobierno de Azcón quiere aprovechar "el impulso de la actividad económica" y ha insistido en que las preocupaciones de los aragoneses son "el empleo, una sanidad de calidad, una buena educación o los servicios públicos". "Prioridades" todas ellas para la DGA, según vaquero.