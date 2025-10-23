La historia de El Periódico de Aragón: aquel verano de 1990

En el verano de 1990 no se hablaba aún del cambio climático, pero el calor sofocante que abrasaba cada rincón de aquella minúscula sala situada en la planta calle del número 12-14 del paseo Pamplona de Zaragoza bien podía ser algo similar al calentamiento global que padecemos ahora. En aquellos pocos metros cuadrados, un grupo de periodistas nos conocimos entre ventiladores, jornadas maratonianas, risas, nervios e ilusión, mucha ilusión. La mayoría procedía de El Día de Aragón. Y otros, los que menos, éramos de fuera. Yo venía de Barcelona. Había participado antes en varios experimentos periodísticos muy poco serios que apenas habían durado unos meses y que habían dejado un reguero de deudas tras de sí. En el último fiasco, hasta los ficus que decoraban la redacción fueron objeto de deseo de los acreedores.

Desde el primer momento que pisé la vieja sede de paseo Pamplona, intuí que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN no iba a ser el sueño de una noche de verano ni una aventura pasajera, sino que iba a formar parte de un proyecto periodístico serio, respaldado por el más potente grupo de comunicación que había entonces, el Grupo Zeta, y que nacía con la firme voluntad de conquistar un espacio que estaba vacante en Aragón. Y eso que algunos, como un importante diputado socialista de las Cortes de aquel momento, nos auguró un negro futuro cuando realizamos la reunión protocolaria de presentación. Menudo olfato tuvo.

Consejo de redacción: uno de los primeros días de vida de la publicación preparando la estructura del diario / SERVICIO ESPECIAL

A finales de mayo de 1990 tomaba cuerpo la idea de poner en marcha un periódico diario en Zaragoza. Era un momento de ebullición en los medios de comunicación aragoneses y, sobre todo, en la prensa. Con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN iba a haber cinco periódicos diarios en la capital. Gobernaba Felipe González. Nos manejábamos en pesetas. Un litro de gasolina súper valía 92 pesetas (100 pts. = 0,60 euros), una Ámbar, 60 pts., el billete del bus, 30, el crédito hipotecario estaba al 16% y un periódico de papel, porque internet ni existía, costaba 75 pesetas. En Aragón, con Hipólito Gómez de las Roces (PAR) de presidente de la DGA y Antonio González Triviño (PSOE) de alcalde de Zaragoza, coincidía una de las etapas más dinámicas e ilusionantes de la comunidad. Se estaban poniendo en marcha nuevos proyectos y había una general toma de conciencia de la importancia de lo aragonés. La autoestima se empezaba a recobrar.

La primera sede se ubicó en los bajos de un edificio del paseo Pamplona 12-14. Allí se diseñó la estructura del nuevo rotativo / SERVICIO ESPECIAL

El primer número

En este contexto se iniciaron cuatro meses de infarto para crear todo un equipo empresarial, comercial y de redacción, que hiciera posible la salida del diario a la calle. Juancho Dumall fue el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que llevó todas esas riendas hasta que el 23 de octubre se publicó el número 1. La redacción estaba en unos bajos del céntrico paseo Pamplona y la respuesta de los aragoneses fue sensacional, uniéndose al eslogan de la campaña publicitaria de lanzamiento: «Ya era hora». Se iniciaba una nueva forma de hacer periodismo en esta comunidad. Queríamos ser un diario moderno, ágil, popular y progresista, íntegramente hecho en Aragón, con una visión abierta al mundo, con un concepto innovador de la información sustentado en la calidad, el rigor periodístico y la lectura rápida, y apoyado en el mayor holding de comunicación de entonces en España que había creado un estilo informativo propio e independiente. Y un gran reto: ser positivos, no lloriquear, ni ser victimistas pero tampoco halagar al poder. Como decía la campaña de lanzamiento, «Aragón cuenta mucho», y había que demostrarlo.

El Periódico de Aragón fue acogido con mucha expectación entre la sociedad aragonesa / SERVICIO ESPECIAL

Aportamos una voz más y desde el minuto cero nos comprometimos con las libertades populares, con las instituciones democráticas y con un Aragón abierto de espíritu. Con las tecnologías más avanzadas del momento y un gran centro de impresión en la carretera de Logroño, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN fue el primero de la comunidad autónoma en incorporar el color. La portada y la contraportada del diario marcaron un estilo propio que agitó a la competencia y revolucionó a la sociedad. Cuando por entonces ni había internet, ni teléfonos móviles y los teletipos escupían toneladas de papel cada minuto (con sonido de campanillas cuando salía una noticia importante) este periódico se abría paso no siendo sensacionalista sino llamativo y fácil de leer.

Los aragoneses tenían en sus manos un periódico propio de la era de la información visual en la que estamos, con muchas fotografías y gráficos, donde marcamos un estilo propio y característico en la prensa aragonesa que luego ha llegado a los demás. Un periódico con muchas piezas explicativas, porque los ciudadanos no siempre tienen a mano un mapa de Aragón para saber dónde está un pueblo o un atlas para ver en qué parte del mundo hay un país en guerra.

Un diario con muchas opiniones, porque cuando se publican pocas es posible que algunas voces interesantes se queden fuera. Pero un diario serio. Se fue marcando estilo y abriendo caminos. Como con la mayor promoción hasta entonces realizada por un medio de comunicación en Aragón. Para celebrar el primer año de EL PERIÓDICO, se regaló con el ejemplar del 23 de octubre de 1991 una botella de cava. Se agotó la tirada (más de 100.000 ejemplares) y más que hubiera habido. Un éxito que hacía historia.

Niños repartiendo ejemplares durante la celebración del primer año del diario. Con el ejemplar se regaló una botella de cava. / SERVICIO ESPECIAL

El periódico se fue haciendo un hueco importante en la comunidad y se convirtió en claro referente informativo. La llegada, en septiembre de 1992, de Miguel Ángel Liso como nuevo director abrió una segunda etapa profundizando en los mismos puntales. Los colectivos sociales han sido y son elementos informativos centrales. Se siguió marcando estilo y siendo pioneros. Se publicaron exclusivas como la sentencia del acelerador del hospital Clínico de Zaragoza, la masacre que intentó ETA en Delicias, la llegada del grupo Inditex a Plaza, o las dolinas que hundían el terreno donde se construía la vía del AVE en Zaragoza.

El primer staff: de izquierda a derecha, Plácido Díez, Mariano Gistaín y Juancho Dumall / SERVICIO ESPECIAL

Desvelamos la red de espías del Gobierno regional de Marco, estuvimos en la defensa de los intereses de los aragoneses y seguiremos estando como hasta ahora con las grandes manifestaciones autonomistas y antitrasvasistas y, a pesar de las campañas de acoso y derribo, que las ha habido, se ha estado en sintonía con los aragoneses, en los grandes y felices acontecimientos como la Recopa del Zaragoza, o la Expo 2008, en los dramáticos como la riada de Biescas o el asesinato de Manuel Giménez Abad por ETA, y en las intrigas del poder destapando fraudes como el de la depuradora de Zaragoza o fiascos como el de Gran Scala.

José Miguel Pérez Bernad y Miguel Ángel Liso en un ágape que se celebró en la redacción de Hernán Cortés. / SERVICIO ESPECIAL

Nuevos términos

EL PERIÓDICO acuñó términos para hitos importantes que han quedado ya para la historia de Aragón. Así, el «Gomarcazo» para la moción de censura que desalojó a Emilio Eiroa de la presidencia del Gobierno y colocó al socialista José Marco gracias al voto del tránsfuga del PP Emilio Gomáriz. O el «Bilbiligordo» por los 15.000 millones de pesetas (casi 90 millones de euros) que dejó el gordo de la Lotería de Navidad de 1992 en Calatayud.

Pero el paseo Pamplona se nos había quedado pequeño y viejo y había que abrir una nueva etapa en otra sede. Y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, después de siete años, consideró que aquel proyecto periodístico que se había presentado ante la sociedad aragonesa había superado con éxito su etapa de consolidación empresarial y su proyección social y había que comprar casa.

Joaquín Carbonell montando la juerga en una comida de Navidad celebrada por los trabajadores del diario en 2001. Tras la fiesta, todos a hacer el diario. / SERVICIO ESPECIAL

El 20 de diciembre de 1997, fue el último día de trabajo en las instalaciones del paseo Pamplona y se estrenó sede propia, la actual de la calle Hernán Cortés. Una moderna sede preparada para la llegada del siglo XXI y la nueva tecnología. Fuimos cómplices de las dos grandes manifestaciones antitrasvasistas y hasta promovimos a través del diario un referéndum para votar sí o no al Plan Hidrológico Nacional, que tuvo una gran acogida de nuestros lectores. O la recogida de firmas para que el obispo de Lérida entregara definitivamente los bienes de la Franja (que se negó a recibir cuando se las trasladamos) o la campaña 100 ideas para el futuro de Aragón puesta en marcha en el 2001 o la de Por un AVE más barato....

Aragoneses del Año

Sin olvidarnos de los múltiples suplementos dedicados a los mayores, los juegos escolares, la universidad, la ciencia o la economía, EL PERIÓDICO marcó la vida de Aragón con dos grandes acontecimientos que siguen cada vez más vivos: el Roscón de San Valero que se reparte cada 29 de enero en la plaza del Pilar y los Premios Aragoneses del Año que todas las primaveras sirven para distinguir a los de aquí y son una excusa perfecta para que todo Aragón se cite una vez al año en un encuentro que es ya una tradición necesaria. Y desde el momento en que el proceso de comarcalización se puso en marcha en Aragón, EL PERIÓDICO empezó a lanzar una serie de productos comarcales, hoy llamados Crónicas, que siguen triunfando como información hiperlocal, imprescindibles en nuestro mundo rural, y que han servido de modelo para que Prensa Ibérica abriera otras muchas publicaciones similares en toda España.

El diario se estrenó imprimiendo en la antigua rotativa ubicada en la carretera de Logroño. / SERVICIO ESPECIAL

La nueva década comenzó acelerada para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. En el año 2001, se hizo la primera gran transformación del diseño del diario con nuevos contenidos y se reforzó el compromiso con toda la sociedad aragonesa. El diario se había asentado en la comunidad, acercándose a las preocupaciones de un público heterogéneo manteniendo su espíritu crítico y equitativo, pero había que dar otro paso. Por entonces, dimos el salto a la red. Internet se abría a los aragoneses con la web de EL PERIÓDICO siendo otra vez los primeros de Aragón. El tráfico por nuestra página ha sido y es otro referente imprescindible desde entonces.

Y un año después, se hacía el relevo en la dirección del diario. El 21 de septiembre del 2003, Jaime Armengol era nombrado tercer director del diario. Un hombre de la casa, redactor del periódico desde el primer número del diario, marcaba una apuesta clara de la empresa por la continuidad de un estilo que tenía ya un hueco social importante en Aragón. Armengol fue sustituido 15 años más tarde por otro periodista que había contribuido casi desde el primer momento al nacimiento del diario.

Nicolás Espada, subdirector durante 26 años y quien puso en marcha y desarrolló la información económica del diario, asumió en junio de 2018 la dirección del diaro dando otro gran impulso a lo mucho realizado hasta entonces. Habían transcurrido ya 28 años desde su nacimiento.

La sección de fotografía: Rogelio Allepuz, Chus Marchador y Ángel de Castro conformaban la sección los primeros años. / SERVICIO ESPECIAL

Otro de los hitos importantes de la vida del diario sucedió en la Semana Santa de 2019 cuando Prensa Ibérica adquirió el Grupo Zeta.

Sin fallar un solo día

Ahora se han cumplido dos años del nombramiento del actual director, Ricardo Barceló, al que le corresponde pilotar el futuro de un diario dinámico, abierto a todas las opiniones, cercano a sus lectores y que a lo largo de estos 35 años, la sociedad aragonesa ha premiado con infinidad de galardones de lo más variados: sanitarios, deportivos, parlamentarios, sociales.... Al medio y a muchos periodistas a título individual.

Galardones

Quizás el Premio del Ministerio de Defensa logrado en el año 2001 por los reportajes publicados sobre las actuaciones del ejército español en la pacificación de los Balcanes es el más grande que ha recibido este diario (también de tamaño).

Sin desdeñar ninguno como los tres premios Ramón Pignatelli que otorga el Gobierno de Aragón conseguidos en distintas ediciones y numerosos nacionales, principalmente de Sanidad. Y varios de la Asociación de la Prensa a periodistas de la casa por reportajes e informaciones sobre las fosas comunes, las dolinas, los desahucios, la página de Barrios, los reportajes de empresas de Economía y las fotografías de autor.

Roberto Miranda acabó por entrevistar a Fluvi durante la Expo 2008 / SERVICIO ESPECIAL

Hemos conseguido en estos 35 años ser un medio referente para todos los colectivos sociales de Aragón y nos han hecho imprescindibles al no dejar indiferente a nadie. Las exposiciones en la calle o en el Centro de Historias, conciertos como el de Carmen París del Pilar son la devolución a la sociedad de todo lo que nos ha dado. Como la escultura de José Antonio Barrios que colocamos este año en la plaza El Periódico de Aragón, junto a la estación Delicias. Nombre de la plaza que tan generosamente nos concedió el Ayuntamiento de Zaragoza presidido por Belloch en lo que supone un espaldarazo a este medio que sigue apostando por contar las cosas con libertad. Apoyo como el que tuvo nuestro editor, Javier Moll, y por extensión todo el grupo Prensa Ibérica en Aragón, en el año 2022 al recibir de manos del alcalde Azcón la Medalla de Oro de Zaragoza por todo el apoyo del zaragozano a una empresa como EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y su aportación democrática a la sociedad.

Las nuevas narrativas

Todo ello, contando con la estimable colaboración de nuestros lectores y, sobre todo, de nuestros anunciantes. El equipo comercial de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica se han consolidado como un canal de ayuda para todas las empresas y marcas de Aragón que operan en la comunidad y está sirviendo como motor de muchos negocios de la comunidad. El medio dispone de las mejores herramientas digitales para ayudar a posicionarse en el mercado a cualquier firma.

Redacción actual de El Periódico de Aragón / MIGUEL ANGEL GRACIA

La audiencia, derivada en la actualidad al medio digital y a las redes sociales, está demostrando día a día la confianza en nuestro trabajo. Más de tres millones de usuarios únicos se asoman cada mes a unos contenidos que tienen la misma vocación que el primer día: informar con rigor. Los 20 millones de páginas vistas mensuales son el mejor aval para continuar en la brecha, demostrando que es posible hacer un periodismo fiel a la realidad, un periodismo fresco y diferente. El papel ha dado paso a nuevas narrativas y formatos en una era digital en la que las redes sociales y el lenguaje audiovisual se han ido incorporando la escena informativa, pero la esencia sigue siendo la misma. El diario afronta el futuro con fuerza, confianza y entusiasmo, y con el convencimiento de que el mejor periodismo nace del trabajo en equipo, la honestidad y la profesionalidad de una plantilla que no escatima esfuerzos en llegar a cada rincón de la comunidad.

A los 35 años, metidos de lleno en la época de la inteligencia artificial, seguimos siendo importantes y necesarios en el Aragón del siglo XXI. Nos sentimos una parte esencial de la sociedad gracias a cómo nos trata esa misma ciudadanía y vamos a seguir dando noticias, organizando debates, sentando en la misma mesa a personas con ideas distintas, publicando libros, organizando eventos y siendo corresponsables con Aragón. Vamos a seguir siendo EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Gracias, de corazón, por estos 35 años