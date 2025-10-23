Huesca revalida el título y se lleva el premio a mejor destino europeo de aventura en los 'World Travel Awards'

La provincia de Huesca ha revalidado el título como el mejor destino europeo de aventura 2025 tras llevarse el galardón en una gala celebrada en el Forte Village Resort de Cerdeña con asistentes de toda Europa y frente a otros destinos competidores como Noruega, Inglaterra, Islandia o Portugal. El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, fue el encargado de recoger el premio.

Claver estuvo acompañado por el diputado delegado de Turismo de la DPH, Sergio Serra; el gerente de TUHUESCA, Fernando Blasco; y los representantes de la empresa oscense Marketing Divertido, Alicia Pac y Fernando López,que han colaborado en la campaña digital de captación de voto.

El presidente de la DPH señaló que "es una alegría inmensa" y trasladó su felicidad y satisfacción por revalidar este galardón que posiciona a la provincia oscense a la cabeza del turismo deportivo internacional. Es, además, un reconocimiento a todas las empresas y autónomos que generan, a su vez, más de 4.000 empleos directos en la provincia, destacó Claver. "Este reconocimiento ratifica que el trabajo, que realizamos juntos, está dando resultados y posicionando a nuestra tierra en lo más alto. Demostramos, una vez más, la fuerza y el esfuerzo de nuestra gente y cómo, desde pequeños lugares somos capaces de llegar al mundo entero", indicó.

Claver apuntó que también que el premio de 2023 abrió un campo de posibilidades que desde la DPH se ha desarrollado con el sector y que se traduce en mejores cifras turísticas. De hecho, en 2024, el turismo en la provincia ha crecido un 5,4%, llegando a los 1,5 millones de turistas. "Este año vamos camino de superar esos datos. Por eso, tenemos muy claro que vamos a seguir apostando por este turismo que sirve, también, como punta de lanza para mostrar otros de nuestros grandes recursos como son el patrimonio o la gastronomía", dijo.

Gracias a este premio Tu Provincia Huesca la Magia se clasifica directamente para los premios WTA a nivel mundial. Un reconocimiento que se otorgará en Baréin el próximo mes de diciembre y para el que hay en marcha ya una nueva campaña de captación de voto.