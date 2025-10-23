Inditex culminará la construcción de su macrocentro en Zaragoza en junio de 2026

Ya hay fecha para dar por finalizadas las obras del macrocentro de Inditex que se está levantando en los suelos de la antigua Universidad Laboral en Zaragoza. Será el próximo verano, en junio, cuando está previsto que terminen los trabajos, momento en el que el gigante textil podrá comenzar a utilizar a pleno rendimiento este gigante centro logístico del polígono Malpica, el segundo en la capital aragonesa, que comenzó sus operaciones a modo de prueba el pasado mes de julio, con el inicio del envío de sus productos a tiendas a mediados de agosto y una plantilla inicial de 250 trabajadores directos. Los primeros de los 1.500 que a medio plazo se prevé contratar.

Según fuentes de la empresa, los trabajos se están desarrollando sin sobresaltos y en tiempo, por lo que calculan que en seis meses puedan terminarse las obras del complejo. Fue en octubre de 2023 cuando se demolieron los restos del centro educativo y desde entonces el ritmo de trabajo ha sido vertiginosos. En los próximos meses culminará la construcción del edificio de servicios del complejo, que dispondrá de un comedor, vestuarios, servicio médicos y hasta un gimnasio, entre otras novedades, además de un aparcamiento cubierto y una gran zona verde en su exterior, toda una novedad, que también tendrá su gimnasio, además de mesas para comer.

Este complejo, con más de 223.000 metros cuadrados, incorporará una planta de planchado de 20.011 metros cuadrados que se levantará en la parcela contigua, conectada mediante una pasarela al resto del centro. Ha sido una de las últimas incorporaciones al proyecto, de hecho, fue a principio de mes cuando el Gobierno de Aragón dio luz verde a la tercera modificación del Plan de Interés General Autonómico (PIGA) del proyecto, aprobado en 2023, para incluir estas instalaciones, cuyos trabajos se prolongarán hasta julio de 2026.

Es la última de las novedades de un proyecto que refuerza el protagonismo de Zaragoza en el modelo logístico del gigante textil al concentrar dos de las cinco plantas de distribución de Zara mujer en el mundo. Las otras tres están en Arteixo (La Coruña), Meco (Madrid) y Lelystad (Países Bajos). El macrocomplejo, en ningún caso, reemplaza a Plaza ni supone una deslocalización, todo lo contrario porque se plantea como una infraestructura complementaria, concebida para absorber el creciente volumen de operaciones del grupo, con tiendas en más de 95 países.

Las instalaciones

El edificio principal se ubica en una nave de 142.000 metros cuadrados y fue diseñado para operar de forma automatizada con la tecnología más puntera en clasificación y distribución de prendas. Tendrá seis silos robotizados para el almacenamiento automatizado de prendas colgadas y paquetes y 113 muelles de carga y cinco pasarelas elevadas que conectarán los silos con la nave central, optimizando la operativa logística.

La inversión inicial del segundo centro de Inditex en Zaragoza ronda los 100 millones de euros, pero alcanzará los 600 cuando la macroplanta funcione a plena capacidad. La elección de Malpica no es casual porque la capital aragonesa se ha consolidado con los años como un punto neurálgico en la logística tanto nacional como internacional gracias a su ubicación geográfica, entre el eje Madrid-Barcelona. Además, el aeropuerto de la capital es el segundo de España en carga de mercancía, lo que juega un papel importante para el gigante textil, cuya actividad reforzará todavía más estas instalaciones.

En cuanto a la contratación y creación de empleo, el complejo empezó a operar en pruebas con 250 empleados. Los primeros contratos se centraron en tareas clave para el funcionamiento del centro como la descarga y ubicación de mercancías, la preparación de pedidos para tiendas físicas y online, y la gestión de envíos tanto terrestres como aéreos. Es resumen, todo lo necesario para que las prendas lleguen puntualmente a las tiendas.