Miguel Marzo cede el testigo de la CEOE en Aragón y se abre un azaroso proceso electoral

El comité ejecutivo de CEOE Aragón ha anunciado este jueves la convocatoria de elección al llegar a su fin los cuatro años del mandato del actual presidente, Miguel Marzo. Según lo establecido en los estatutos la organización empresarial ya está trabajando en el calendario electoral y en actualizar el censo de los asambleístas, de los que saldrá el siguiente presidente. Las elecciones tendrán lugar el 12 de enero de 2026. El director general del fabricante de frenos Brembo, Benito Tesier, parece el candidato más probable para el relevo.

La Asamblea de CEOE Aragón designará al nuevo presidente entre los candidatos que se presenten, aunque por el momento parece que habrá una lista unitaria a pasar de las tensiones soterradas. Los requisitos para acceder a la presidencia son ser empresario (con sede social de la empresa ubicada en Aragón) y pertenecer a la asamblea de CEOE Aragón. La Asamblea es el órgano supremo de gobierno y decisión y está formada por 265 miembros representantes de las organizaciones territoriales y sectoriales que forman parte de CEOE Aragón.

En el comité, el actual presidente, Miguel Marzo, ha anunciado su intención de no presentarse a una reelección. Así, finalizará en enero su mandato al frente de la patronal, que ha estado marcado por la apuesta por mejorar la competitividad de las empresas aragonesas como clave del desarrollo de la comunidad autónoma, el traslado de la sede social a la actual ubicación y el objetivo de acercar la figura del empresariado aragonés a la sociedad como generador de riqueza y desarrollo social. Para ello, ha abogado por la difusión del trabajo de CEOE Aragón a través de un esfuerzo de comunicación activa y la capilarización y presencia a las empresas de todo el territorio. Otra de sus premisas al frente de la confederación ha sido el diálogo constante con las diferentes organizaciones empresariales para trasladar un mensaje común a la sociedad aragonesa.

En este contexto es donde aparece la figura de Tesier, sobre todo por su capacidad de mantener alineadas las facciones internas y sacar adelante un proyecto coral. El empresario en este momento es uno de los cuatro vicepresidentes que hoy tiene la CEOE Aragón y ya tiene experiencia en el liderazgo de organizaciones empresariales. De hecho, preside el Clúster de Automoción de Aragón (CAAR) desde 2012 y la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ) desde 2023, además de ser una voz con proyección estatal tras su designación hace tres meses como vicepresidente de Cepyme cuando Ángela de Miguel fue elegida al frente de esta patronal.

30.000 empresas

En su despedida de la entidad aragonesa Marzo ha agradecido a los miembros de CEOE Aragón su apoyo recibido durante su mandato: “Han sido cuatro años en los que mi único objetivo ha sido velar con responsabilidad por el interés de las 30.000 empresas aragonesas que representamos desde CEOE Aragón, sea cual sea su tamaño y sector, sin olvidarnos de los autónomos, como demostró el acuerdo firmado con ATA el pasado julio”. Por el momento mantiene su puesto en la CEOE en Zaragoza, un mandato que terminará dentro de seis meses.

El actual presidente también ha explicado que “Aragón pasa por un buen momento empresarial, fruto de los muchos años de trabajo por parte de todos los agentes implicados en ello, y desde CEOE debemos seguir trabajando para incentivar y potenciar la competitividad de nuestras empresas en los ámbitos nacional e internacional”.

CEOE Aragón representa desde 1982 a todo el empresariado de todo tamaño de la comunidad. En 2024 organizó 57 jornadas y eventos empresariales, que contaron con la asistencia de 3.800 participantes, y redactó 94 informes económicos. Además, realizó más de 3.500 asesorías a empresas y 228 inserciones laborales tuvieron lugar a través de sus programas de empleo. También desarrolló 107 acciones formativas con 1.109 participantes y contribuyó a la formación y empleabilidad a través de prácticas no laborales en 291 empresas.