Un nuevo espacio para el cuidado emocional: la Fundación Rey Ardid inaugura su Centro de Atención Integral en Zaragoza

La Fundación Rey Ardid ha inaugurado esta mañana en Zaragoza su nuevo Centro de Atención Integral, un espacio terapéutico diseñado para atender a cualquier persona, tenga la edad que tenga, que atraviese una situación de malestar; especialmente para personas con necesidad de apoyo emocional o psicológico, personas con discapacidad o situaciones de dependencia, personas en proceso de duelo o con pérdidas significativas, cuidadores/as en riesgo de desgaste emocional, personas con trastornos o diagnósticos de salud mental y personas que han vivido transiciones vitales importantes o traumáticas.

El acto de inauguración marca un nuevo paso en la trayectoria de la Fundación Rey Ardid hacia un modelo de atención más personalizado, especializado y centrado en las personas. El Centro de Atención Integral Rey Ardid se presenta como un espacio de referencia y conexión con otros recursos de la propia entidad y de la red comunitaria, favoreciendo un abordaje integral de las necesidades de cada persona. Su objetivo es ofrecer apoyos ajustados a cada situación vital, ya sea mediante atención directa en el propio centro o a través de la coordinación con otros servicios sociales y sanitarios.

Entre sus principales características, el centro destaca por su vocación de cercanía y ayuda, ofreciendo una primera atención y orientación gratuita, con el fin de garantizar la accesibilidad a los recursos de apoyo disponibles.

Con esta apertura, la Fundación Rey Ardid consolida su compromiso con la atención centrada en la persona, la inclusión social y la promoción de la autonomía, reforzando su papel como entidad referente en el ámbito de la salud mental, de los cuidados a las personas mayores y del apoyo a los colectivos en situación de vulnerabilidad social en Aragón.