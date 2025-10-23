Un nuevo espacio para el cuidado emocional: la Fundación Rey Ardid inaugura su Centro de Atención Integral en Zaragoza
El centro destaca por su vocación de cercanía y ayuda, ofreciendo una primera atención y orientación gratuita, con el fin de garantizar la accesibilidad a los recursos de apoyo disponibles
La Fundación Rey Ardid ha inaugurado esta mañana en Zaragoza su nuevo Centro de Atención Integral, un espacio terapéutico diseñado para atender a cualquier persona, tenga la edad que tenga, que atraviese una situación de malestar; especialmente para personas con necesidad de apoyo emocional o psicológico, personas con discapacidad o situaciones de dependencia, personas en proceso de duelo o con pérdidas significativas, cuidadores/as en riesgo de desgaste emocional, personas con trastornos o diagnósticos de salud mental y personas que han vivido transiciones vitales importantes o traumáticas.
El acto de inauguración marca un nuevo paso en la trayectoria de la Fundación Rey Ardid hacia un modelo de atención más personalizado, especializado y centrado en las personas. El Centro de Atención Integral Rey Ardid se presenta como un espacio de referencia y conexión con otros recursos de la propia entidad y de la red comunitaria, favoreciendo un abordaje integral de las necesidades de cada persona. Su objetivo es ofrecer apoyos ajustados a cada situación vital, ya sea mediante atención directa en el propio centro o a través de la coordinación con otros servicios sociales y sanitarios.
Entre sus principales características, el centro destaca por su vocación de cercanía y ayuda, ofreciendo una primera atención y orientación gratuita, con el fin de garantizar la accesibilidad a los recursos de apoyo disponibles.
Con esta apertura, la Fundación Rey Ardid consolida su compromiso con la atención centrada en la persona, la inclusión social y la promoción de la autonomía, reforzando su papel como entidad referente en el ámbito de la salud mental, de los cuidados a las personas mayores y del apoyo a los colectivos en situación de vulnerabilidad social en Aragón.
