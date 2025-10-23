Polémica por la celebración en las ruinas de Belchite de una 'rave' para Halloween
La marca José Cuervo anuncia para el 30 de octubre una fiesta ambientada en la noche mexicana de los muertos en el recinto histórico del pueblo viejo, actualmente en riesgo de desaparición por la falta inversiones
La marca de tequila José Cuervo está organizando para la próxima noche del 30 de octubre una fiesta ambientada en la noche mexicana de los muertos en el recinto histórico del pueblo viejo de Belchite. La experiencia, que cuenta con autobuses gratuitos para que los asistentes viajen desde Zaragoza, promete una noche para "brindar, bailar y revivir, porque cuando el tequila manda, la noche no tiene límites". El conjunto del conjunto histórico-artístico está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
En un recinto que se bautizará como Villa Cuervo la empresa instalará food trucks y una zona de maquillaje para recrear el popular día de los muertos. También habrá actuaciones de música electrónica y de ritmos latinos. A la convocatoria están citados "influencers y creadores de todo el país, listos para vivir la experiencia Cuervo desde dentro".
La iniciativa, que sigue la senda de otras actividades turísticas organizadas en el recinto del pueblo viejo, como puedan ser las visitas guitadas nocturnas, el festival Escenario Estepario o los rodajes de cine, ha despertado las críticas en las redes sociales por la falta de respeto que supone para un recinto que fue escenario de uno de los peores episodios de la guerra civil. El lema de la fiesta es: "Este Día de Muertos reviviremos un pueblo fantasma para celebrar la fiesta de nuestras vidas".
Además, el pueblo viejo de Belchite ha sido incluido recientemente en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. La asociación ha incluido este verano al conjunto histórico aragonés por «su estado de conservación crítico» y lamenta «los 80 años de abandono» que ha sufrido el patrimonio en la zona. La inclusión en esta lista llega apenas medio año después de que la organización World Monuments Found, que en enero presentó la lista de enclaves históricos en riesgo de desaparición y por primera vez añadía al pueblo viejo de Belchite.
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: 'Una excelente oportunidad
- Toda una vida contemplando el Pilar desde los ventanales
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Azcón: 'No es que no me arrepienta, es que estoy más convencido que nunca. Menos mal que apostamos por La Romareda
- Cerca de 50 administrativos llevan ante la Justicia de Aragón el concurso de méritos del Gobierno de Aragón
- Un mítico restaurante de Zaragoza cambia por completo y abrirá con un nuevo concepto