Protesta a las puertas de Inditex en Zaragoza por el salario: CCOO Aragón denuncia el cobro de hasta 8.000 euros menos

Unas 200 personas se han concentrado esta mañana frente al centro logístico de Inditex en Zaragoza, convocadas por la sección sindical de CCOO del grupo Inditex, para exigir igualdad de derechos y condiciones laborales "en todas las plataformas del grupo textil".

El sindicato denuncia que Inditex "continúa sin garantizar la igualdad entre sus plantillas logísticas, manteniendo importantes diferencias en permisos retribuidos, ayudas sociales, compensaciones por incapacidad temporal, subidas salariales o complementos, pese a que los trabajadores realizan el mismo trabajo en distintos centros del grupo".

“Misma empresa mismo derechos” gritaban los trabajadores y trabajadoras del grupo multinacional de moda Inditex. CCOO Industria señala que la situación del nuevo centro logístico de Zara en Malpica es “el ejemplo más claro” de estas desigualdades. Este centro, inaugurado en agosto, cuenta con una plantilla en peores condiciones que las de otras plataformas del grupo como Plataforma Europa, Bershka Logística o Stradivarius Logística: trabajan 74 horas más al año y cobran hasta 8.000 euros menos que sus compañeras y compañeros de otros centros, según CCOO.

Además, desde CCOO Industria se denuncia que Inditex continúa externalizando empleo mediante subcontratas, lo que agrava la precariedad y debilita los derechos laborales. “Es necesario regular esta situación para garantizar un futuro de trabajo digno para todas las personas que forman parte de la logística de Inditex”, subrayan desde el sindicato.

Estas protestas ya se han repetido en otros puntos del país, como la sede central de Inditex en Arteixo y la tienda más grande de Zara en Madrid, y seguirán mientras la empresa no atienda las reivindicaciones sindicales.

Con esta movilización, CCOO Industria Aragón reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la igualdad dentro del grupo Inditex, exigiendo una mesa estatal de negociación que garantice un marco común y justo para toda la plantilla logística.