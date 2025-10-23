Así quiere retirar Aragón las pantallas de las aulas: adiós a los deberes en 'tablets' fuera del horario escolar

En el ecuador del camino. El proyecto de orden de la consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón que regula el uso de las pantallas en los centros públicos no universitarios de la comunidad ha avanzado hasta la mitad en su proceso de aprobación legislativa desde que el pasado 1 de octubre el departamento del ramo firmara la orden de inicio del procedimiento administrativo. La iniciativa, a la que ha podido acceder este diario, va ya por su tercera versión, que no es la definitiva pero que sí concreta las medidas a establecer por etapas educativas con un objetivo común: que la tecnología sea considerada "una herramienta más" en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no el eje vertebrador.

Por partes. La finalidad de la iniciativa es que los centros públicos no universitarios de Aragón incorporen a su Proyecto Educativo de Centro un modelo que, aunque mantenga una base tecnológica, comience a desligarse de la enseñanza a través de los dispositivos digitales y fomente los libros de texto en papel y de la escritura manual.

Para ello, establece medidas generales para los alumnos de todos los ciclos, como que "se evitará que realicen tareas académicas evaluables fuera del horario escolar utilizando dispositivos digitales", salvo situaciones excepcionales; y otras concretas por etapas educativas. Según indica el tercer borrador, estas limitaciones deberán ser efectivas a partir del 1 de septiembre de 2026, es decir, el próximo curso.

En concreto, las medidas por etapas educativas se centran en el empleo de dispositivos digitales de uso individual, tales como tabletas o miniportátiles. Así, establece que en el primer ciclo de Infantil (0-3 años), se emplearán "exclusivamente recursos analógicos y manipulativos", mientras que en el segundo, de 3 a 6 años, se introducirán de manera progresiva estas herramientas digitales. En ambos casos el uso será "siempre compartido", con un máximo de una hora lectiva a la semana y bajo supervisión docente.

En el caso de Primaria, y aunque "se utilizarán preferentemente los recursos en papel o cualquier otro recurso analógico", varía el tiempo máximo de empleo según el ciclo educativo. En 1º y 2º se podrán usar un máximo de dos horas lectivas a la semana, que se extenderá a cuatro horas en 5º y 6º. Al igual que en Infantil, su uso deberá ser siempre compartido y, las actividades a realizar en el aula, bajo supervisión docente y con carácter complementario.

El tiempo máximo de uso aumenta para la etapa de Secundaria. En 1º y 2º de ESO podrán utilizarse un máximo de cinco horas lectivas a la semana, una por día. En 3º y 4º se duplicarán: diez horas a la semana (dos por día). Eso sí, se indica que estos dispositivos tecnológicos se emplearán "como herramienta didáctica siempre que esté debidamente adaptada y justificada a las necesidades, características y edad del alumno", y se remarca que los recursos analógicos "no pueden ser obviados ni sustituidos completamente por las herramientas digitales".

Para el resto de enseñanzas no universitarias, se establece que se usarán las tecnologías digitales "armonizando su uso con los recursos analógicos".

De las citadas limitaciones estará exento el alumnado con necesidades específicas que, en su informe psicopedagógico o médico, indique que necesitan utilizar los dispositivos digitales de uso individual o compartido. Asimismo, el centro podrá autorizar de forma excepcional el uso de estos a los alumnos que lo requieran por circunstancias personales y siempre justificadas.

Tampoco se aplicarán estas medidas a los dispositivos tecnológicos que no son de uso individual, como son las pizarras digitales o las pantallas de gran tamaño. Se podrá recurrir a estos recursos en todos los ciclos a excepción de en el de 0 a 3 años. Con todo, se utilizarán bajo supervisión docente "y siempre con una finalidad pedagógica y didáctica", según el actual borrador.

El borrador establece también que los centros que ya tengan implantado en el presente curso académico (2025-2026) un proyecto educativo que requiera el uso individual de dispositivos digitales dispondrá hasta el 31 de agosto de 2027 para adaptarse a lo establecido en este nuevo proyecto de Orden. Con todo, concretan que, en ese caso, a partir del próximo año lectivo (2026-2027), no podrán incorporarse nuevos gripos de alumnos a esa iniciativa digital ya en marcha.