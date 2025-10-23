Stellantis Zaragoza: UGT pide retrasar el veto europeo a los coches de combustión
El sindicado reclama que se priorice la defensa "de los miles de puestos de trabajo que dependen de la industria de la automoción"
Tras conocerse ayer la posición de España y Francia en Europa de mantener el veto a la fabricación de coches con emisiones de CO₂ a partir de 2035, los representantes del sindicado UGT en la planta de Stellantis en Zaragoza han solicitado al Gobierno de España que rectifique y que priorice "la defensa de los miles de puestos de trabajo que dependen de la industria de la automoción". Los representantes de los trabajadores consideran que mantener el veto a la flexibilidad "es contrario a los intereses de las plantas españolas, que se juegan su futuro y necesitan un proceso de adaptación más gradual".
El sindicado ha recordado que la industria de la automoción emplea a más de dos millones de personas en España de forma directa e indirecta, y representa aproximadamente el 10% del PIB. Para UGT en Stellantis Zaragoza es imprescindible flexibilizar la fecha del 2035 para el fin del coche térmico y apuesta por el vehículo híbrido enchufable como modelo de transición "hasta establecer una la nueva fecha". Precisan que eso no significa frenar el avance eléctrico, sino preparar la transición "de forma ordenada, escalonada y asequible" para el ciudadano medio.
El contexto económico en la industria ha cambiado mucho en el último lustro. UGT señala que la venta de vehículos eléctricos y el desarrollo de las infraestructuras "no alcanzan, ni alcanzarán" la velocidad que permita a la industria europea ser competitiva para 2035. "El sector arrastra sus propias dificultades por el encarecimiento de los costes energéticos, la lenta implantación de infraestructuras de recarga y la presión competitiva de fabricantes asiáticos que dominan el mercado de baterías y vehículos eléctricos", explican.
Además, indican que las ayudas a la compra del coche eléctrico "están agotadas desde julio de 2025 en la mayoría de comunidades autónomas" y sin ayudas las ventas de eléctricos son muy escasas. Por este motivo insisten en solicitar al Gobierno de España que flexibilice su posición y que dé marcha "y se comprometa en defensa de la industria española y sus trabajadores y trabajadoras".
- El 'mini barrio' de Zaragoza que se reformará en 2026 con cientos de viviendas y una residencia de mayores
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- El barrio de Zaragoza más parecido a un pueblo busca nuevo dueño para uno de sus dos bares: 'Una excelente oportunidad
- Toda una vida contemplando el Pilar desde los ventanales
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Azcón: 'No es que no me arrepienta, es que estoy más convencido que nunca. Menos mal que apostamos por La Romareda
- Cerca de 50 administrativos llevan ante la Justicia de Aragón el concurso de méritos del Gobierno de Aragón
- Un mítico restaurante de Zaragoza cambia por completo y abrirá con un nuevo concepto