Estos son los consejos de los expertos para protegerse de las pantallas: descansos cada 20 minutos y móviles a más de 30 centímetros

Más pantallas, menos vista. El uso de dispositivos tecnológicos en las aulas ha vuelto a tomar protagonismo en Aragón desde que a finales de agosto la consejería de Educación anunciara que tenía en marcha un proyecto de orden con el que regula su uso en los centros públicos no universitarios de la comunidad. La iniciativa, todavía en proceso de elaboración, establece medidas regulatorias por etapa educativa con el fin de alcanzar un equilibro entre el aprendizaje analógico y el digital. Pero, aunque de forma más limitada, las pantallas seguirán presentes en los centros y en el día a día, y desde el colegio de Ópticos-Optometristas de la comunidad detallan distintas medidas a tener en cuenta para protegerse de ellas en la medida de lo posible.

En primer lugar, y en línea a lo establecido en el proyecto de orden de Educación de la DGA, el presidente de la institución, Carlos Serrano, recomienda un uso regulado de las pantallas en función de la edad. Aconseja así no utilizar "en absoluto" los dispositivos digitales hasta los 4 o 5 años de edad; solo para lo estrictamente necesario de los 6 a los 12 años, como puede ser en la escuela, y un máximo de dos o tres horas a los mayores de 12 años.

Además de la edad, Serrano indica que también es importante tener en cuenta la distancia mantenida con las pantallas. El presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas especifica que los ordenadores deben estar a una distancia de entre 50 y 70 centímetros del usuario, y la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos o algo por debajo. En el caso de las tablets, la distancia debe ser de entre 35 y 45 centímetros, y se reduce a un intervalo de entre 30 y 40 centímetros para los teléfonos móviles. "Nunca debe estar más cerca", afirma respecto a estos últimos.

En cuanto a los dispositivos tecnológicos que no son de uso individual, como las pizarras digitales, y aunque depende de la calidad del monitor, se establece un intervalo de entre 1,5 y 2 metros en la diagonal del monitor. Una pauta que, indica Serrano, se debería aplicar a los escolares pero también fuera de los centros educativos.

En esta línea, recuerda que, cuanta más distancia haya entre el dispositivo digital y el usuario, menos habrá que forzar la acomodación -enfoque muscular del ojo-, la convergencia -movimiento hacia dentro de los dos ojos para enfocar objetos de cerca- y el movimiento de la cabeza. "Cuanto más cerca, más perjudicial para los ojos. Cuanto más lejos, estaremos más relajados", explica Serrano.

A todo ello suma como recomendación seguir la regla americana 20-20-20, que en español traduce como "20-20-lejos". Consiste en, cada 20 minutos de uso de pantallas, descansar 20 segundos y mirar a 20 pies de distancia, que en metros son cerca de 6,10. "Para ello se pueden poner alarmas o incluso hay programas en el ordenador que te pueden avisar en este intervalo de tiempo con un pitido o un mensaje", concreta Serrano.

Entre sus recomendaciones Serrano incluye también no emplear el móvil u otros dispositivos antes de dormir para evitar la luz azul artificial que emiten los mismos y que inhibe la producción de melatonina, que es la hormona del sueño, y provoca por tanto insomnio, con todas las consecuencias que conlleva. "Es lo que se conoce como vamping", detalla.

El presidente del colegio de Ópticos-Optometristas recuerda que han aumentado los casos de miopía, sobre todo entre la gente joven, y subraya que también es importante salir al aire libre durante al menos una hora para que esta dificultad de la vista aparezca a una edad más avanzada y, por tanto, se desarrolle menos.