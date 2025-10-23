Los trabajadores de Keter apuran la negociación con posturas “muy alejadas”

Los trabajadores de Keter apuran las últimas vías de negociación con la empresa por el despido colectivo que afecta a 58 trabajadores. El diálogo sigue muy encallado apocas horas de que finalice el período de consultas, que expira el viernes 24 de octubre, y según fuentes sindicales, las dos partes defienden todavía posturas “muy alejadas”.

El ajuste laboral afecta, según la última propuesta de la compañía, a 58 de los 105 trabajadores de la factoría ubicada en la carretera de Logroño y el centro logístico de Monzalbarba, de manera que permanecerían en torno a 40 empleados.

A pesar del ajuste, Keter mantendrá oficinas y parte de su actividad comercial en Zaragoza, aunque el impacto social del ere preocupa a los sindicatos, especialmente por la edad media de la plantilla y la importancia de la factoría en la economía local.

La compañía mantiene que las causas del recorte son organizativas y productivas. Sin embargo, los trabajadores consideran que el ere responde a cambios estratégicos en la estructura internacional de Keter y creen que se busca una deslocalización. En las reunión que han mantenido este jueves han reclamado conocer “las causas reales” por las que se plantean los despidos. En el caso de no lograr un acuerdo tratarán de ampliar el periodo de consultas y no descartan judicializar el plan de despidos.

La fábrica, ubicada en el kilómetro 4 de la autovía de Logroño, produce menaje, artículos de organización del hogar y mobiliario de exterior, y forma parte de la historia industrial de la ciudad desde 1956, cuando fue fundada como Manufacturas Rodex por Manuel Jalón, inventor de la fregona.