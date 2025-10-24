Alberto Izquierdo seguirá liderando el PAR tras el Congreso de Refundación

Alberto Izquierdo seguirá siendo la cara más visible del Partido Aragonés a partir del domingo. El Congreso de Refundación de la histórica formación aragonesista, el número 16, tiene ya el resultado final decidido al solo presentarse una candidatura, la que lidera el actual presidente de la formación y único diputado del PAR en el Parlamento autonómico. Un Congreso que tendrá lugar este domingo, en la residencia Pignatelli, y con el que el PAR pretende dar por cerrados definitivamente los últimos años de crisis interna y reiniciar su proyecto político de cara al futuro de Aragón.

El PAR ha emitido un comunicado en el que expresa que, tras finalizar el plazo de presentación de candidaturas y comprobar el cumplimiento de los requisitos de la lista, tan solo la de Alberto Izquierdo cumple con los términos.

Tal y como se establece en el reglamento del Congreso, "en el supuesto de que solo se hubiera presentado una candidatura a la Comisión Ejecutiva y otra a la Comisión de Disciplina, se procederá por el presidente de la Mesa del Congreso a su proclamación". Tras la proclamación de la candidatura electa, se cerrará el cónclave con la intervención del presidente del Partido Aragonés.

Este Congreso de Refundación tiene como objetivo adaptar el Partido Aragonés a "la realidad actual de Aragón, convirtiéndose en una formación política más participativa y abierta", explican desde el PAR. De esta forma, una de las novedades de este cónclave, que se celebrará en la Ciudad Escolar Pignatelli, es que todos los afiliados tendrán la oportunidad de participar, con voz y voto, mediante sufragio libre y secreto.

Tres son las ponencias que se defenderán y votarán en el Congreso, en las que se incluyen las enmiendas aportadas por los militantes en el plazo abierto para este fin. La primera de ellas es la Ponencia Política: Proyecto político de refundación del Partido Aragonés, a la que se suman una Ponencia de Estatutos y otra, de Gestión de Recursos Endógenos de Aragón.