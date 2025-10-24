Alegría asegura que el PSOE está "preparado" para el adelanto electoral y pide el fin del "paripé" entre Azcón y Vox

La ministra de Educación y líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha vuelto a defender este viernes que su partido está "preparado" para un hipotético adelanto electoral. La secretaria general de los socialistas en la comunidad ha criticado a PP y Vox por el episodio de esta semana, con una crisis total entre las derechas que para Alegría es "un paripé" que tiene que acabar.

En su atención a los medios de comunicación antes de participar en el I Congreso Nacional Red de Líderes, la ministra aragonesa ha recordado que "la competencia de convocar elecciones aquí la corresponde al presidente Azcón". "Él tendrá que decidir si quiere adelantar o no", ha considerado Alegría, que, hablando como secretaria general del PSOE en la comunidad, ha asegurado que su partido está "preparado para ir a las elecciones ahora o en 2027".

Lo que no hará el PSOE será sentarse con Vox para hablar. Pese a que el líder de la ultraderecha en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha acusado PP y PSOE de "ser lo mismo", también cuando se pacta con ellos, Alegría no comparte el análisis. "No, evidentemente", ha respondido la ministra al ser preguntada por una hipotética reunión con la ultraderecha de la comunidad.

Para ellos, los líderes de Vox, y para los del PP sí que ha lanzado un mensaje la socialista. "Les pediría que abandonen este paripé, que es poco más que una riña infantil, artificial y más de ciencia ficción que la película de La Guerra de las Galaxias", ha criticado Alegría, que ha considerado que "todos los aragoneses" saben que "PP y Vox son dos partidos políticos con siglas diferentes, pero con el mismo proyecto de recorte y para la comunidad".