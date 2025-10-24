Aragón avanza hacia la gratuidad escolar de 0 a 3 años: estos son los requisitos para ser beneficiario

La falta de presupuestos ya empieza a condicionar las políticas del Gobierno de Aragón. La consejería de Educación ha avanzado este viernes que solo si se aprueban unas nuevas cuentas se podrá poner en marcha el proyecto de gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años que quiere desarrollar a partir del próximo curso. Calculan un coste de 13 millones de euros que solo estarán disponibles si salen adelante las nuevas cuentas autonómicas, algo bastante alejado en estos momentos.

La previsión del Gobierno aragonés es financiar con cerca de 40.000 euros por aula completa de alumnos de 2-3 años que tengan entre 15 y 18 alumnos. También contemplan aportar cerca de 35.000 euros aquellas aulas que tengan entre 10 y 14 alumnos. Las aulas que no alcancen los diez alumnos como mínimo, no tendrán acceso a la financiación del Ejecutivo autonómico en este primer paso que se daría con el presupuesto del próximo año, si bien en el medio rural se prevé flexibilizar este requisito.

En cuanto a las escuelas conveniadas con entidades locales, las aulas que solo tengan alumnos de 2-3 años se financiarán con 22.000 euros por aula y curso, dado que ya reciben financiación del Gobierno de Aragón mediante los convenios suscritos. En las aulas mixtas donde haya alumnos entre 0 a 3 años, en el despliegue se completará su financiación con 150 euros por alumno de 2 a 3 años y por los 10 meses del curso escolar.

A aquellas guarderías que solo tienen licencia de apertura municipal, se les dará una moratoria de tres años para que se adapten a los requisitos educativos marcados por el Gobierno de Aragón para los centros de educación infantil. Aplicar esta medida tendrá un coste anual de 13,2 millones adicionales