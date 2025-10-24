Belchite deniega la 'rave' de una marca de tequila en el pueblo viejo

La marca de tequila José Cuervo tenía previsto celebrar la próxima noche del 30 de octubre una fiesta ambientada en la noche mexicana de los muertos en el recinto histórico del pueblo viejo de Belchite. Sin embargo, debido al carácter multitudinario con el que se estaba publicitando, desde el consistorio han decidido "denegar el permiso", sobre todo atendiendo al "respeto" y exigencias de conservación del conjunto histórico-artístico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Desde el Ayuntamiento de Belchite indican que una firma de publicidad había solicitado permiso para realizar el acto en las ruinas del pueblo viejo. "La temática, basada en una tradición como la noche de los muertos mexicana, nos pareció respetuosa", han indicado. Por eso, al ver anunciado que el evento incorporaba food trucks, una zona de maquillaje y actuaciones de música electrónica y de ritmos latinos bajo el lema Este Día de Muertos reviviremos un pueblo fantasma para celebrar la fiesta de nuestras vidas, han decidido revertir la autorización.

El uso del pueblo viejo como escenario de actuaciones y rodajes es habitual. Está regulado por las ordenanzas municipales y se abona una tasa de algo más de 4.000 euros que será devuelta a la empresa promotora. El expediente presentado también había sido trasladado al departamento de Patrimonio del Gobierno de Aragón. "Hemos visto que la difusión que se le ha dado al acto no se corresponde con los parámetros que nos habían trasladado", señalan desde el consistorio. El aforo inicial autorizado era para un máximo de 300 personas.

El anuncio de esta fiesta en el recinto histórico provocó críticas en las redes sociales por la falta de respeto que suponía una actividad como la anunciada un recinto que fue escenario de uno de los peores episodios de la guerra civil.

Se da la circunstancia, además, de que el conjunto del pueblo viejo de Belchite, abandonado en los años cincuenta, se encuentra en un pésimo estado de conservación. De hecho, ha sido incluido recientemente en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. La inclusión en este listado se produjo apenas medio año después de que la organización World Monuments Found, que en enero presentó la lista de enclaves históricos en riesgo de desaparición, incorporara también las ruinas del municipio.