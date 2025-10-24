Cajamar, al lado del sector porcino

La banca cooperativa Cajamar contribuye con financiación y conocimiento al crecimiento, al desarrollo y a la expansión del sector porcino, que año tras año gana relevancia en la economía aragonesa. Así, Aragón es líder en producción de porcino a nivel nacional, con 15 millones de cabezas y 4.191 explotaciones, que dan empleo a más de 20.000 aragoneses. Esto supone el 60 % de la producción ganadera y el 40 % del total de la producción agraria de la comunidad autónoma, resultando en más del 3,5 % del Producto Interior Bruto de la región. Todo ello ha contribuido a que se sitúe como el primer subsector ganadero nacional y se consolide como el segundo productor mundial, solo por detrás de China.

Cajamar, desde sus orígenes, ha apoyado al sector agroalimentario español, poniendo a su disposición una amplia gama de productos y servicios para la mejora de sus explotaciones y negocios, lo que le ha llevado a alcanzar el liderazgo en la financiación a este sector con un 15,4 % de cuota de mercado a nivel nacional.

Pero la colaboración de Cajamar va mucho más allá de la financiación. Se cristaliza también a través de la transferencia de conocimiento, con una editorial especializada, cursos, talleres y seminarios y su Plataforma Tierra, donde ha congregado la mayor comunidad digital de conocimiento compartido en torno al sector agroalimentario. En ella se comparten trabajos, experiencias y conocimientos sobre la situación actual del sector porcino, sus retos y desafíos futuros.

Así, la mayor caja rural española cuenta con publicaciones especializadas; por ejemplo Los retos del sector porcino en España, una monografía realizada en colaboración con la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc), tras la publicación de El sector porcino. De la incertidumbre al liderazgo, que recoge un análisis exhaustivo y actualizado de la producción ganadera más dinámica de nuestro país y su posicionamiento en el mercado global.

El director territorial de Cajamar en Aragón, José Antonio Montero, ha señalado que «el modelo porcino español combina rentabilidad, innovación y sostenibilidad -su éxito se basa en la cooperación entre grandes empresas (integradores) y ganaderos-, además de la inversión tecnológica y la profesionalización del medio rural». En este sentido, ha destacado que «nuestra vocación en Cajamar es contribuir a fortalecer su internacionalización, la economía circular y la comunicación con el consumidor para posicionar a España como un referente global en producción porcina».

Para ello, Cajamar, que es uno de los patrocinadores de los Premios Porc d’Or y también patrocinador principal de Meat Attraction, cuenta con informes e indicadores actualizados de producción, precios y ventas al exterior, que constituyen una herramienta fundamental para convertir un sector tradicional en un ejemplo de sostenibilidad y competitividad global.