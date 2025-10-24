Cambios y novedades en las tasas e impuestos en Huesca

El pleno del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado este viernes, con los votos a favor del grupo del PP y del concejal no adscrito y los votos en contra del grupo socialista y Vox, las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2026, que incorporan medidas de alivio fiscal y de apoyo a la actividad económica, así como ajustes técnicos derivados de la normativa estatal y comunitaria.

La medida más destacada es la derogación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal), que desaparece del conjunto de figuras tributarias del Ayuntamiento de Huesca. A partir de 2026, los oscenses no deberán abonar cantidad alguna por operaciones de compraventa, herencias, donaciones o permutas de terrenos urbanos.

Además, se ha aprobado la reducción del 2% en tres tasas vinculadas a la actividad económica, concretamente las licencias de apertura, la ocupación de la vía pública con mercancías, materiales de construcción y andamios, y la instalación de mesas, sillas y veladores.

Estas rebajas se suman a la voluntad del equipo de Gobierno de favorecer la dinamización empresarial y la creación de empleo. Las nuevas ordenanzas también amplían las bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por fomento del empleo, aumentando hasta 15 puntos los porcentajes aplicables según el número de trabajadores contratados, y ajustan a la baja el coeficiente del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), pasando de 1,875 a 1,87 en la categoría de turismos.

En materia medioambiental, se mejora la redacción de las bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) por el uso o producción de energía renovable, precisando los requisitos técnicos y ampliando su periodo de aplicación a cuatro ejercicios.

Asimismo, se actualizan las tarifas de agua potable y recogida de residuos sólidos urbanos en un 2,7%, equivalente al IPC y derivado de la obligación legal de adecuar los precios al coste real del servicio. Se mantienen, en todo caso, las bonificaciones sociales y los descuentos para familias numerosas.

En el ámbito cultural, la ordenanza número 14 incorpora nuevas tarifas y espacios, entre ellos el Colegio de Santiago, que pasa a formar parte del conjunto de instalaciones municipales disponibles para actividades culturales y sociales junto al Centro Cultural Manuel Benito Moliner, la Casa de la Música y el Círculo Oscense.

También se amplía la capacidad de los columbarios del cementerio municipal, que podrán se incorpora la posibilidad de reversión, equiparándola a la ya existente para los nichos.

El pleno municipal ha tratado otros asuntos de interés. Por un lado, se ha dado cuenta del decreto por el que se declara la emergencia en el procedimiento de contratación para llevar a cabo la sustitución de 500 metros de tubería municipal de suministro de agua potable de 'Las Paulesas' en la zona de afección de la A-23 entre los puntos kilométricos 366+000 y 367+200 de la calzada sentido descendente a Huesca, para así volver a dar suministro a todos los puntos de la red, incluida la acometida junto a la estación de servicio del kilómetro 3, hasta desembocar en el Depósito de Copa de Huesca.

Se ha aprobado, con los votos a favor de los populares, PSOE y el concejal no adscrito, y la abstención de Vox, la modificación de los límites de gasto plurianual para los ejercicios 2025 y 2026 relativos a las obras de renaturalización y transformación del patio del colegio Alcoraz (zona 1 y 2).

Por otro lado, ha salido adelante el Plan de Movilidad Urbana Sostenible con los votos a favor de los populares y el concejal no adscrito y el voto en contra de socialistas y Vox. El plan ha pasado el correspondiente proceso de información pública con una única alegación desestimada, ya que se refería a una cuestión, la creación de corredores verdes, que ya está recogida en el documento.

Este Plan es un documento obligatorio para la posterior aplicación de la Este segundo documento, y la correspondiente ordenanza que lo regula, se llevará previsiblemente al pleno de noviembre.

Establece algunas de las medidas que posteriormente sirven de base para la Zona de Bajas Emisiones, como las áreas de prioridad peatonal, que coinciden sustancialmente con las de 2013. Esta peatonalización llevada a cabo hace doce años, de hecho, va a permitir evitar en Huesca el control de acceso mediante etiquetas. Entre las novedades, destaca la entrada en vigor de las zonas de prioridad peatonal con acceso de vehículos con velocidad limitada a 20 kilómetros y señalización específica y novedosa, una medida que se va a poner en marcha, por ejemplo, en la calle del Desengaño.

Por unanimidad, han salido adelante las propuestas de Vox relativas, por un lado, a la creación de un programa municipal de subvenciones destinado a financiar, total o parcialmente, la asistencia de hijos menores a campamentos urbanos o campus de verano en el municipio de Huesca o en entidades debidamente autorizadas y, por otro, la relativa al refuerzo de la prevención de incendios forestales en el ámbito municipal.

Cercanías

Antes de la finalización del pleno se ha realizado una declaración institucional aprobada por unanimidad por la que el Ayuntamiento de Huesca expresa su profunda preocupación y rechazo ante la decisión del Gobierno de España, a través del ministro de Transportes, Óscar Puente, de descartar la ampliación del servicio de cercanías entre Zaragoza y Huesca, basándose en informes que califican su demanda como "bajísima".

El texto considera que esta decisión perjudica los intereses de la ciudad y la vertebración territorial de Aragón, y supone un desprecio a las aspiraciones de mejora de movilidad, cohesión y desarrollo económico de la provincia. Recuerda que 5.000 vehículos circulan cada día entre Huesca y Zaragoza, con 1.400 personas desplazándose a trabajar a la capital aragonesa y 1.600 en sentido inverso, y que la sostenibilidad del transporte requiere alternativas ferroviarias modernas y eficientes.

Por último, el pleno ha dado luz verde a una propuesta de urgencia relativa a una corrección semántica en el texto aprobado en pleno en mayo de 2024, referente a la cesión al Gobierno de Aragón de unos terrenos en el polígono de Harineras para la construcción de viviendas de protección oficial. La propuesta se ha aprobado con los votos a favor del grupo popular y el concejal no adscrito.