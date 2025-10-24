El castillo mejor conservado de Europa busca ser Patrimonio Mundial de la Unesco

El Gobierno de Aragón continúa avanzando en la preparación de la candidatura del Castillo de Loarre a Patrimonio Mundial por la Unesco, con la elaboración de un dossier previo sobre la viabilidad y oportunidad de la iniciativa puesta en marcha.

La directora general de Patrimonio Cultural, Gloria Pérez, ha presentado el documento este viernes en la 97 Reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, que el Ministerio de Cultura celebra esta semana en Roma, y en cuyo orden del día de las sesiones de trabajo figura el estado de los proyectos incluidos en la lista indicativa para ser candidatos a Patrimonio Mundial, entre los que se encuentra el Castillo de Loarre, informa el Ejecutivo regional.

El pasado mes de enero, en la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico, la Dirección General de Patrimonio Cultural solicitó mantener al Castillo de Loarre en la lista indicativa española de proyectos para impulsar la candidatura a que el monumento sea declarado Patrimonio Mundial.

Según las fuentes citadas, el castillo medieval de Loarre, considerado uno de los mejores conservados en Europa de su época, ha permanecido desde 2007 en esa lista, sin que se dieran los pasos necesarios, aunque el actual Gobierno aragonés ha iniciado los trámites que para impulsar la candidatura.

Castillo de Loarre / TURISMO DE ARAGÓN

De este modo, la Dirección General de Patrimonio Cultural contrató la elaboración de un dossier previo de la candidatura con el objetivo de analizar su viabilidad y cumplir con todos los trámites que el Ministerio de Cultura y la Unesco soliciten para conseguir la declaración y que se reconozca, de este modo, uno de los monumentos más emblemáticos de Aragón.

La candidatura del castillo de Loarre, declarado Monumento Nacional en 1906 y de propiedad estatal, se apoya en la idea de representar a las fortificaciones de frontera durante la Reconquista en los albores del primer milenio.

Dossier previo

El documento presentado argumenta que Loarre cumple con algunos de los requisitos para su propuesta como su solidez tectónica, su alto nivel de conservación y de autenticidad, su emplazamiento y vinculación con el soporte geofísico y otros atributos que hacen que se considere que puede ejemplificar de modo eminente los tipos de construcciones medievales en Europa y en otras áreas geográficas destinadas a la defensa y control del territorio y a la expresión de poder.

Además, el Castillo de Loarre, por el contexto temporal e institucional de su construcción y utilización, y por la configuración del paisaje que ocasiona, contribuye a testimoniar de un modo fácilmente perceptible acontecimientos históricos de envergadura relacionados con el establecimiento de fronteras, y particularmente la instauración de la “Marca Hispánica” entre reinos cristianos europeos y el intento de penetración de Al-Ándalus en el continente.

Como consecuencia, se considera que el valor del bien puede adquirir niveles de universalidad y excepcionalidad que lo hacen apto para iniciar un expediente de propuesta de inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial en base a, al menos, en dos de los criterios exigidos.