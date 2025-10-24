Los consejeros de Sanidad del PP la lían en Zaragoza: abandonan en bloque el pleno del Consejo Interterritorial de Salud por la polémica de los cribados
Los responsables de las comunidades populares se marchan de la sesión, celebrada en Zaragoza con la presencia de la ministra Mónica García, al considerar que la solicitud de Sanidad de información sobre estos programas de salud es "partidista y sectaria"
Estalla la tensión en el pleno ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebraba este viernes en Zaragoza con la presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, y su equipo. Lo consejeros del ramo de las comunidades del PP han abandonado el encuentro para evidenciar su rechazo a la solicitud de García de los datos de los programas de cribado, una petición que consideran "partidista y sectaria".
Según han indicado fuentes sanitarias, el plantón ha llegado momentos de que la ministra de Sanidad, Mónica García, diera a las comunidades populares la oportunidad de "rectificar" y enviar la información solicitada del cribado de cáncer de mama, colon y cervix que que solicitó tras conocerse los fallos en el programa de Andalucía. Las autonomías lideradas por el PP, entre ellas Aragón, han rechazado enviar la información bajo el argumento, entre otros, de que no cuentan con un sistema informático homogéneo para hacerlo y que detrás de la petición hay un interés de "confrontación política".
Desde el Ministerio de Sanidad han lamentado este gesto de "deslealtad institucional que dificulta la transparencia en un momento de desconfianza de la ciudadanía".
