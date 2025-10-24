Crónica de la espantada del PP minuto a minuto: de la foto en grupo al plantón de la ministra de Sanidad

Ha sido cuestión de minutos. Y qué minutos. Apenas habían pasado las 10.20 horas cuando, tras posar ante las cámaras con una sonrisa -impuesta en al menos diez de ellos-, los consejeros de Sanidad de la gran mayoría de comunidades se han adentrado en la sala de la Corona del Gobierno de Aragón para celebrar, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, el Consejo Interterritorial de Salud. Y la tensión, envuelta en el clima frío en Zaragoza, ya se mascaba: los populares han reiterado lo que ya se sabía, que no mandarán los datos del cribado de cáncer porque, dicen, el Gobierno de Sánchez lo hace de forma "partidista y sectaria", obviando lo que está ocurriendo en Andalucía. No ha sido una reflexión cualquiera, más bien la justificación de la acción que tenían planeada para acortar un pleno que preveían «demasiado largo».

La sesión ha sido rápida, al menos para los conservadores. Con su asiento tomado, y sin esperar a que se uniera a la sesión el País Vasco --que había estado reunido de forma previa con el ministerio por otros asuntos--, han dado inicio a la que para ellos ha sido una breve sesión. Porque después de ver que la ministra de Sanidad se mantenía férrea en su postura de lo que resumen como una «manipulación de los resultados del pleno del Consejo Interterritorial», se han marchado en bloque, plantando a García.

Y como en bloque se han ido, en bloque se han presentado ante la prensa. A las 10.43 horas han dado comienzo a una convocatoria no esperada que se ha llevado por delante la rueda de prensa del consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, y la ministra, programada al mediodía

Colocados detrás del vicepresidente del pleno, Alejandro Vázquez, y mientras García continuaba la sesión con el resto de autonomías, han justificado su plantón en las decisiones «partidistas» de la ministra e insisten en que no enviarán la información porque el ministerio no ha habilitado un sistema informático homogéneo para volcar los datos.

Y con la tensión todavía en el aire, por haberse plantado en un momento de polémica por los fallos del cribado en Andalucía, y acusando a García de "romper la esencia del Consejo Interterritorial", los consejeros de Sanidad del PP han vuelto a repetir una situación que ya no suena a nueva entre las filas conservadoras y que parece que se está convirtiendo en costumbre: irse en bloque dinamitando la sesión. Esta vez, sin escuchar los puntos del orden del día. Porque hoy, en Zaragoza, se iba a hablar de Sanidad.