Izquierda Unida Aragón lanza este sábado sus liderazgos para el nuevo ciclo político

Izquierda Unida dará este sábado un nuevo paso en la preparación de su Asamblea de finales de noviembre y pondrá cara y nombres a sus nuevos liderazgos para el próximo ciclo político. La formación se encuentra cerrando la etapa de Álvaro Sanz al frente del partido en Aragón, que hace unas semanas anunció que no repetiría como coordinador general para dejar entrar savia nueva a la dirección del partido. El deseo de Sanz, expresado es una entrevista con este diario, era tener una única candidatura para representar "la unidad" que maneja IU. Una intención que se ha concedido.

La izquierda a la izquierda del PSOE presentará este sábado esa única lista que aspira a liderar el partido en los próximos tiempos. Aunque tendrán que cumplirse los procesos que marcan los estatutos y la renovación del partido se prolongará hasta el 29 de noviembre, con la celebración de la Asamblea de IU, la formación completará de facto este sábado la transición de la etapa de Sanz.

Una vez que se complete este paso, pocos quedarán por dar con visibilidad pública hasta el cónclave del mes que viene. Trabajo interno para preparar esa Asamblea en la que IU deberá configurar su equipo humano para el próximo ciclo, en plena amenaza de adelanto electoral por la debilidad parlamentaria del PP, que se encuentra en crisis con Vox y no logrará que la ultraderecha vote a favor de los presupuestos de 2026. Izquierda Unida, que debía completar esa renovación de órganos antes de finalizar el año, estará preparada por lo tanto para enfrentarse a un hipotético adelanto electoral, presentando desde este sábado sus líderes y potenciales candidatos a esos comicios, si finalmente se adelantan.

La histórica formación progresista también deberá afrontar el eterno debate de la unidad en los partidos más a la izquierda del PSOE. En la mencionada entrevista con este diario, Sanz admitía que Sumar Aragón (la coalición de IU, CHA y Podemos para las últimas elecciones generales) no había conseguido asentarse en la comunidad más allá de los comicios que llevaron a Jorge Pueyo hasta el Congreso de los Diputados. "IU apuesta siempre por la unidad, desde nuestra fundación", respondía Sanz al ser consultado, que también admitía que las izquierdas nunca han ido juntas a unas elecciones autonómicas: "Entiendo que la unidad tiene que ser un espacio multiplicador, que no anule a nadie. El programa es básico y, luego, mecanismos democráticos para elegir personas. No es tanto por elevar la unidad a fetiche, es por estar a la altura de la historia".