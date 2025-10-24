El joven marfileño que encontró en Cruz Roja Aragón una nueva oportunidad: "Necesitaba sí o sí formación"

Buscaba trabajo, y dio con el plan de empleo de Cruz Roja. Fue una suerte, "la única ayuda" ha recibido en los últimos 12 meses. Hace cerca de un año, el joven marfileño Abodraman Doumbia (2002), volvió a España, donde ha vivido la mayor parte del tiempo, después de haber pasado cuatro años en otro país. Pero el regreso no fue fácil. El veinteañero, que comparte que "nunca antes había trabajado", trató de incorporarse al mundo laboral en Aragón a través de distintas ETT. Con ellas llegó a empleos que recalca que "no eran de lo suyo" y a los que accedió sin ningún tipo de formación. Y esa fue la principal diferencia con el plan de la entidad social, que celebra su 25 aniversario. "Les comenté mi situación y me dijeron que tenían empleo pero que, primero, necesitaba sí o sí formación", indica.

"Llegué a este plan de empleo porque estaba buscando empleo y conocía la Fundación Rey Ardid", concreta Abodraman. Allí le indicaron que le ayudarían a buscar trabajo, pero siempre con una formación previa. Fue así como pudo acceder a un puesto de carga y descarga en el Polígono de Plaza. "Normalmente para estos puestos te piden experiencia, licencias como el carnet de conducir, que yo por ejemplo no tengo, o formación, que me dieron en Cruz Roja", explica.

Abodraman comparte que, tras estar estos tres últimos meses trabajando como mozo de almacén, su contrato ha terminado de forma reciente. "No me renovaron, pero tampoco sé si hubiera seguido porque era un trabajo de levantar cajas de unos 29 kilogramos cada día que iba", comparte. El joven explica que acudía allí durante dos días a la semana para no cargarse en exceso. "Es un trabajo duro y me ha dado daños en la espalda", dice.

"Me tocaba hacer siempre lo más duro", denuncia el marfileño, que subraya que él había podido recibir formación y, además de tener el curso de carretilla, sabía cómo emplear la terminal PDA, que permite tener la trazabilidad de la mercancía. "Se lo dije a los de la ETT que gestionaban el trabajo, pero aun con todo los encargados escogían a otros trabajadores que no tenían esta formación para desempeñar esas tareas", critica.

Eso sí, agradece la oportunidad que remarca que para él no fue nada comparado con el primer puesto al que accedió a través de una ETT: un matadero. "Ahí estuve menos de una semana. Era muy duro y no era de lo que yo he estudiado", cuenta. Abodraman cursó una FP de Electricidad y Electromecánica y maneja otros idiomas como inglés o francés.

El plan de empleo de Cruz Roja, que está cofinanciado desde sus inicios por el Fondo Social Europeo, ha acompañado en estos 25 años a 28.969 personas en Aragón, más de la mita dde ellas mujeres. Gracias al proyecto se han formalizado 8.125 contratos laborales y se ha ofrecido formación a 13.221 personas (8.876 mujeres y 4.435 hombres). Entre las empresas que han colaborado en esta inclusión social en la comunidad se encuentran algunas como Fundación Ibercaja, Hipermercados Alcampo, Industrias Mercury y Hotel La Marquesa.

En este momento, Abodraman ya ha comunicado a sus orientadoras de Cruz Roja que está desempleado. "Me han pedido que les mande mi currículum actualizado para otra oferta que hay de mozo de almacén y que tiene muy buenas condiciones laborales, porque es una jornada completa, con descanso en finde, y un contrato no temporal", celebra.

Y, desde la entidad, le han vuelto a tender la mano. "Cuando estaba mal económicamente, al llegar, un mes que no podía pasar, me dieron una tarjeta de BonÀrea con 100 euros, la formación de logística y almacén, hicieron una feria de empleo con distintas empresas que nos dieron sus teléfonos…", detalla. Y subraya: "Me han ayudado bastante".