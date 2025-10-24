Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá

El sábado será plenamente otoñal en la capital aragonesa y será obligatorio llevar el paraguas durante toda la jornada

Zaragozanos protegiéndose de la lluvia en una imagen de archivo

Zaragozanos protegiéndose de la lluvia en una imagen de archivo / EFE

Luis Alloza

Los termómetros parece que han comenzado la esperada bajada de temperaturas que cada año tarda más en llegar. Aragón está viviendo un octubre con temperaturas por encima de lo normal, pero todo indica que acabará el mes con valores más habituales de otoño.

La llegada de la borrasca Benjamín también va a traer de vuelta un mes después las precipitaciones a Zaragoza, aunque no con tanta fuerza como el pasado septiembre cuando una extraordinaria tormenta, con granizo incluido, provocó inundaciones en la ribera del Huerva (María, Cuarte y Cadrete).

La predicción de la AEMET para la capital aragonesa esta semana indica que los zaragozanos tendrán que usar paraguas durante el sábado completo. La lluvia hará acto de presencia ya a última hora del viernes y en principio no dejará de llover hasta el domingo por la mañana, aunque con intensidad ínfima la mayor parte del tiempo.

Eltiempo.es, la web meteorológica de Mario Picazo, pronostica que se recogerán más de 11 mm de lluvia a lo largo del sábado, pero solo lloverá con intensidad de 4 a 6 de la madrugada (6,5 mm).

La plataforma de Mario Picazo indica que los zaragozanos deberán llevar el paraguas, pero no abrirlo durante la mañana. Sin embargo, la lluvia volverá con algo de intensidad entre las 12:00 y las 15:00. La AEMET también indica que a las 16:00 se recogerá 0,6 mm. Todo indica que la tarde será tranquila y sin lluvia.

¿Nieve en el Pirineo?

La borrasca Benjamín también dejará lluvias en el resto de la comunidad. El Pirineo no se librará ni sábado ni domingo. Una lluvia que podría transformarse en nieve el domingo cuando la AEMET indica que la cota bajará a 1.900 m. Además, las mínimas bajarán a 0 ºC en Benasque.

Por otro lado, la predicción indica que Teruel capital se librará de la lluvia el sábado, pero volverán las precipitaciones el domingo junto a una bajada breve de temperaturas.

