La ministra de Sanidad dará a Aragón y otras comunidades del PP “una oportunidad para rectificar” y enviar los datos del cribado

La ministra de sanidad, Mónica García, ha indicado dará a las comunidades lideradas por el PP, entre ellas Aragón, una “oportunidad para rectificar” y enviar los datos del cribado que, hasta este momento, han rechazado enviar bajo argumentos como que no cuentan con un sistema informático homogéneo para hacerlo y que detrás de la petición ministerial hay un interés de “confrontación política”. Así lo ha indicado momentos antes de celebrar en la sede del Gobierno de Aragón un pleno ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, encuentro al acuden también los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas -en el caso de Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha de forma online-, a excepción de Andalucía, que en lugar del recién nombrado consejero, Antonio Sanz, asiste la viceconsejera María Luisa Del Moral, y donde las autonomías populistas podrán hacer esa rectificación.

“La transparencia no es una opción. Ahora mismo, que tenemos una crisis de confianza en los programas de cribado, el PP no puede ocultar los datos, no puede escudarse detrás de si falta o no un sistema informático. Tienen todas las herramientas para pode deriva al ministerio de sanidad dls datos. Para dar confianza a las mujeres de este país”, ha indicado.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, incidió este jueves en que la comunidad enviará a Sanidad los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix solicitados por Mónica García cuando el ministerio que lidera cumpla con su trabajo y forme el sistema informático específico que acordó que elaboraría para que todas las autonomías puedan volcar la información requerida de forma organizada y estrcuturada.

Siguió así la misma línea que otras autonomías populares como Madrid o la Comunidad Valenciana, que se negaron por misiva a remitir estos indicadores y argumentaron que la petición de la ministra persigue un interés de "confrontación política". A la misma afirmación recurrió este jueves Bancalero: "Consideramos que no ha sido el momento (de pedir los indicadores) y que existe una oportunidad muy partidista y política de utilizar el tema de los cribados", afirmó.

Al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acudirán también los consejeros de Sanidad del País Vasco, Cataluña, Galicia, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Castilla y León, de la viceconsejera de Andalucía y de las consejeras de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Los de Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha participarán online.