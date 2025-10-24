Mónica García, sobre la Agencia Estatal de Salud Pública a la que aspira Zaragoza: "Lo importante no es la sede"

Zaragoza ha sido este viernes la sede del estallido del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La causa, la polémica entre populistas y Gobierno Central por los datos del cribado de cáncer de mama, colon y cérvix. Pero a lo que aspira de forma realmente intencionada la capital aragonesa es a ser sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (Aaesap), una candidatura que el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero (PP), ha defendido con ahínco, pese a que todavía no la ha podido presentar al estar la Aesap en fase de creación. Y aunque ha ella aspiran también otras ciudades como Oviedo, Barcelona o Granada, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha remarcado este viernes que "lo importante no es la sede".

García ha explicado que lo importane es crear una red "lo suficentemente tupida" para que Sanidad pueda "detectar y dar respuesta activa a cualquier alarma o a cualquier emergencia de salud pública", ha concretado. Como ejemplo ha puesto la llegada de epidemias, pandemias o virus, pero también el tratamiento de enfermedades no transmisibles entre las que, en plena polémica por los datos de los programas de cribado, ha recordado que está el cáncer "prioritariamente".

Pero la Aesap todavía no está creada. Según ha explicado la ministra García en Zaragoza, en este momento el Gobierno está "elaborando los criterios para que se presenten esas candidaturas". Y entra las aspirantes, Zaragoza, que Bancalero considera como la candidata "mejor posicionada" o, lo que es lo mismo, y en palabras del consejero, "en el mejor de los puestos".

El pasado 19 de junio, el Congreso de los Diputados aprobó la ley para la creación de la Aesap, una tarea que tenía en la cantera desde hacía años pero que todavía no había llevado a cabo. Tras esta aprobación, el texto tenía que pasar por el trámite del Senado y, a partir de entonces, el Gobierno Central tenía seis meses para sacar adelante su estatuto.