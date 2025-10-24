Nupzial 2025 da comienzo en el Palacio de Congresos de Zaragoza

La inspiración para celebrar el día más importante en la vida de los futuros novios tiene nombre propio: Nupzial 2025. El salón de bodas, celebraciones y eventos organizado por Feria de Zaragoza abruó este viernes sus puertas en un entorno completamente renovado: el Palacio de Congresos de Zaragoza, que se convierte en el escenario ideal para su 21ª edición.

Este cambio de ubicación supone una de las grandes novedades del certamen, que se acerca al centro de la ciudad con el objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda y cercana para expositores y visitantes. En total, más de 70 marcas mostrarán las últimas tendencias en moda nupcial, fotografía, joyería, viajes, decoración, restauración, organización de eventos y en todo lo necesario para celebrar el gran día. Una cifra que supone un 11% más de participación respecto a 2024 y que refleja el buen momento que vive el salón y el sector.

Durante todo el fin de semana, Nupzial ofrecerá un recorrido completo por el universo de las celebraciones, combinando estilo, emoción e ideas innovadoras para quienes preparan su boda o cualquier otro evento especial. La emblemática Pasarela Nupzial volverá a ser uno de los grandes atractivos del salón, con desfiles el viernes a las 19:00h, el sábado a las 12:30h y a las 19:00h, y el domingo a las 12:30h.

En ella, firmas aragonesas como Alejandro Moda, Berduque, Cachito Studio, César by Antonio Vidal, Nacho Ruberte, Natalia Martí, Telas y Trazos y Zorba presentarán sus nuevas colecciones para 2026. La feria también contará con una de sus iniciativas más demandadas cada edición: la “Lluvia de Regalos”, con sorteos por parte de los expositores en los que podrán participar quienes adquieran su entrada con registro o formen parte del Club Nupzial.

Además, el certamen estrena nuevo horario, con una pausa al mediodía del sábado para adaptarse al ritmo del visitante y facilitar la labor comercial de las marcas participantes. Con más de 2.000 metros cuadrados de exposición y un ambiente cuidado al detalle, Nupzial 2025 promete ser el lugar donde encontrar la inspiración perfecta para cualquier celebración.

El horario del evento es de 17h a 21h el viernes, de 10h a 15h y de 17h a 21h el sábado, y de 10h a 15h el domingo. Las entradas están disponibles en la web de Feria de Zaragoza