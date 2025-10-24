Obras en la A-2 a su paso por Zaragoza: estos son los cortes de tráfico desde hoy y los itinerarios alternativos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de rehabilitación de la autovía A-2, a su paso por la provincia de Zaragoza, que cuentan con un presupuesto de 7,81 millones de euros (IVA incluido) para su conservación y explotación desde el km 232,800 al 340, en el tramo entre Calatayud y Alfajarín.

Estos trabajos dan continuidad a los que se están realizando en ese tramo, como los ejecutados el pasado mes de julio.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores, desde este viernes 24 de octubre, a partir de las 15:00 horas, y hasta, previsiblemente, las 21:00 horas del domingo 26, se realizarán los trabajos de regularización del firme y la eliminación del badén existente en el km 319,700 de la calzada sentido Madrid.

Por este motivo, se producirán afectaciones al tráfico mediante el corte progresivo y secuencial en distintas fases de ciertos carriles de la A-2 entre los km 321,8 y 319,3, y reubicación del tráfico en los carriles no afectados en cada momento.

Durante estas afectaciones se llevarán a cabo los trabajos por fases, tanto de fresado y reposición del firme como de repintado de las marcas viales.

En la primera fase, se trabajará en la entrada desde la vía colectora al tronco en el km 321,200, y se cerrará el ramal de entrada desde el enlace de Ranillas a la calzada sentido Madrid.

En una segunda fase, se cerrará la entrada desde la vía colectora al tronco, ubicada en este km 321,200, mediante el corte del carril izquierdo de la vía colectora, y se afectará al ramal de entrada desde el enlace de Ranillas a la calzada decreciente.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados:

Fase 1:

Se señalizarán los destinos Logroño / Pamplona / Madrid / Teruel a través de la vía colectora de la calzada creciente, desde el enlace de Ranillas. Una vez en esta vía, se señalizarán estos destinos con carteles laterales hacia la salida N-330 Parque Goya / San Gregorio.

a través de la vía colectora de la calzada creciente, desde el enlace de Ranillas. Una vez en esta vía, se señalizarán estos destinos con carteles laterales hacia la salida Una vez en la carretera N-330, se señalizarán estos destinos con carteles laterales hacia la salida 504A, glorieta de la MAZ.

En la glorieta se señalizarán estos destinos mediante flechas para retornar el tráfico a la N-330 sentido Zaragoza, donde existe señalización que indica los destinos a través de la salida 503A.

Fase 2: