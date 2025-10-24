Un sendero accesible conectará con un nuevo mirador sin barreras en la senda de las Cutas, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Un sendero accesible conectará con un nuevo mirador sin barreras en la Sierra de las Cutas, un espacio de extraordinario valor paisajístico que ofrece vistas sobre el cañón de Añisclo, la Peña Montañesa y las cumbres del Pirineo aragonés, y que se convertirá en 2026 en un punto de observación emblemático dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Esta actuación permitirá que personas con movilidad reducida puedan disfrutar de uno de los paisajes más emblemáticos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en un entorno de gran valor ecológico y paisajístico.

Desde el mirador se podrá observar el cañón de Añisclo, la Peña Montañesa y otras cumbres del Pirineo Aragonés / SARGA

El Gobierno de Aragón va a encargar la redacción del proyecto a la empresa pública SARGA, con el objetivo de que las obras puedan ejecutarse a lo largo de 2026.

El mirador se proyectará con un diseño en voladizo sobre la escarpadura de la Sierra de las Cutas, destacando el uso de vidrio en suelos y barandillas, lo que permitirá una experiencia de inmersión total para el visitante.

El presupuesto estimado asciende a unos 180.000 euros, una cifra que podrá ajustarse tras la redacción del proyecto y el proceso de licitación.

De este modo, el mirador de las Cutas, incluido en el Plan Pirineos Sobrarbe, será un nuevo referente de accesibilidad en los espacios naturales aragoneses, y contribuirá a consolidar un modelo de turismo responsable, inclusivo y sostenible que permita disfrutar del patrimonio natural de Aragón en igualdad de oportunidades.

El Gobierno de Aragón y la Fundación Ibercaja han firmado un convenio de colaboración para la construcción de esta infraestructura, situada en el municipio de Fanlo, en el marco del Plan Pirineos Sobrarbe. La intervención será cofinanciada por el Gobierno de Aragón y la Fundación Ibercaja, que aportará un máximo de 30.000 euros.