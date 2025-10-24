Los trabajadores extranjeros alcanzan su máximo histórico en Aragón con 107.200 ocupados
El colectivo migrante sostiene la expansión del mercado laboral de la comunidad al aportar uno de cada dos nuevos empleos
El mercado laboral aragonés vuelve a mostrar signos de dinamismo y una parte creciente de esa energía procede de los trabajadores extranjeros. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2025, el número de ocupados nacidos en otros países en la comunidad asciende a 107.200 personas, el nivel más alto desde que existen registros comparables.
La cifra supone un incremento de 2.500 trabajadores respecto al trimestre anterior (104.600) y una subida de 5.500 en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando el colectivo alcanzaba las 101.700 personas. En un año, la ocupación de extranjeros ha crecido un 5,4%, muy por encima del ritmo general del empleo en la comunidad.
La mitad de los nuevos empleos
Detrás de ese crecimiento hay otro dato revelador. Prácticamente la mitad del empleo creado en Aragón durante el verano pasado y en el último año corresponde a trabajadores extranjeros.
El aumento del empleo extranjero refleja la vitalidad de un colectivo que gana peso en la economía aragonesa. Sin embargo, la comparación con el conjunto de la población activa muestra una brecha que sigue sin cerrarse.
La tasa de paro entre los extranjeros se sitúa en torno al 12,3%, frente al 8,54 % de media general. Es decir, casi cuatro puntos de diferencia que evidencian una integración laboral todavía parcial y desigual.
Menos europeos, más extracomunitarios
Los ocupados procedentes de la Unión Europea (UE) bajaron de 48.200 en el segundo trimestre a 42.300 en el tercero, lo que supone una pérdida de 5.900 trabajadores en apenas tres meses. En comparación con el mismo periodo de 2024 (45.100), la caída es del 6,2%.
En cambio, los no comunitarios alcanzan su mayor cifra histórica: 64.900 ocupados, frente a 56.400 en el trimestre anterior y 56.600 hace un año. El incremento interanual es del 14,6%.
El resultado es un cambio de perfil dentro del propio empleo extranjero. Los no comunitarios ya representan el 60,5% del total frente al 55,7% de hace un año.
