Zaragoza acoge la segunda edición del Congreso Ibérico de Fundición

Los días 23 y 24 de octubre se ha celebrado en Zaragoza la segunda edición del Congreso Ibérico de Fundición, un evento que consolida su papel como punto de encuentro de referencia para profesionales, empresas y asociaciones del sector fundidor de España y Portugal.

Organizado con la colaboración de la Federación Española de Asociaciones de Fundidores (FEAF), el congreso ha reunido a un gran número de asistentes en torno a un programa técnico y empresarial centrado en la innovación, la sostenibilidad y el futuro de la industria de la fundición en nuestro país.

Según explicaron representantes de FEAF, esta edición ha destacado por contar con una mayor participación de empresas frente a proveedores, lo que consideran “una excelente noticia, ya que el principal objetivo del encuentro es fomentar el networking, el intercambio de experiencias y la colaboración entre profesionales del sector”.

Durante las dos jornadas se han celebrado conferencias, mesas redondas y sesiones técnicas en las que se abordaron temas clave como la digitalización de procesos, la eficiencia energética, los nuevos materiales y las estrategias para afrontar los retos de competitividad en el contexto europeo.

Entre las ponencias más destacadas, Ebroacero participó con la intervención “El valor diferencial en la gestión de personas”, donde se puso de manifiesto que hoy en día el sector industrial se enfrenta a la dificultad de atraer perfiles jóvenes que deseen incorporarse a esta actividad. Asimismo, se destacó la importancia de mantener el absentismo bajo control y ofrecer garantías de estabilidad laboral, factores fundamentales para que los trabajadores puedan proyectar su futuro con confianza, especialmente en decisiones vitales como acceder a una hipoteca.

El Congreso Ibérico de Fundición continúa así su trayectoria de crecimiento, consolidándose como un foro esencial para impulsar la cooperación y el desarrollo tecnológico del sector fundidor en la península.