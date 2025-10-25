Aragón brilla en los 'Oscar' del porcino con 11 galardones

Había mucha expectación porque Aragón concurría con 33 nominaciones a los conocidos como ‘Oscar’ del porcino. Hasta 11 estatuillas han ido a parar a explotaciones aragonesas en una noche en la que Galicia se ha consolidado como la gran protagonista, con un total de 16 galardones. La granja Laguarres - Agropecuaria del Isábena, de Mazana Piensos Compuestos, ha logrado el Premio Porc d’Or One Health 2025, de Ceva Salud Animal.

Estos galardones representan el reconocimiento a la excelencia en explotaciones de cerdo de capa blanca que destacan por su eficiencia productiva, sanidad, bienestar animal y gestión sostenible. Con un total de 26 granjas finalistas, Aragón era la segunda región en nominaciones –especialmente concentradas en Huesca y Zaragoza--, por detrás de Galicia. Estas nominaciones son el mejor reflejo de la potencia del sector en la comunidad.

La 32º edición de los premios Porc d’Or, con cerca mil asistentes y organizados por el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) en el Palacio de Congresos de la Llotja, se ha celebrado en un momento de tensiones comerciales para los productores de los aranceles de en China.

Tras la exitosa edición de 2023, cuando se encumbró con 13 títulos, siendo la comunidad con mayor reconocimiento, el año pasado se conformó con los más que honrosos ocho reconocimientos, de los que cinco de ellos fueron a parar a la provincia de Huesca y tres a la de Zaragoza.