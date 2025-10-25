La asistencia al Recinto Ferial de Valdespartera creció un 15% durante las Fiestas del Pilar 2025
Más de 107.000 personas visitaron el Espacio Zity, la Carpa de la Cerveza, el Circo o las atracciones
El Recinto Ferial de Zaragoza incrementó su afluencia de público un 15% en las Fiestas del Pilar 2025. Durante 17 días, del 3 al 19 de octubre, 820.100 personas visitaron el recinto de Valdespartera, ya fuera para disfrutar de las atracciones, la Carpa de la Cerveza, el Circo o el Espacio Zity. Son 107.750 personas más que en 2024, de acuerdo a los datos recopilados por la Oficina de Gestión del Espacio Público, adscrita al Área de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza.
Un año más, el mayor atractivo fue el disfrute de las 147 atracciones feriales, que atrajo a un total de 700.600 personas, un 14% más que en 2024.
Cabe recordar que las ferias no solo prestaron servicio en las Fiestas del Pilar sino también durante la semana posterior, hasta el domingo 19 de octubre. En segundo lugar, el Espacio Zity congregó a 239.000 personas, de las que se estima que un 50% también aprovechó para visitar las ferias, por lo que ese porcentaje está incluido en la cifra anterior.
La afluencia a los conciertos y actividades de ocio del Espacio Zity se incrementó en 39.500 personas respecto al año pasado, lo que representa un 19,7% de crecimiento.
En la Feria de la Cerveza y el Circo los datos se mantienen estables respecto a la anterior edición. En concreto, 39.538 personas asistieron a la Feria de la Cerveza y 20.042 a los espectáculos circenses, que por segundo año incluyeron un prestigioso festival internacional.
El Ayuntamiento de Zaragoza valora positivamente la aceptación del público del Recinto Ferial, su buen funcionamiento gracias a la coordinación de los diversos servicios municipales y la ausencia de incidentes de gravedad en su interior.
- La borrasca Benjamín devuelve la lluvia a Zaragoza: estas son las horas en las que más agua caerá
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Protesta a las puertas de Inditex en Zaragoza por el salario: CCOO Aragón denuncia el cobro de hasta 8.000 euros menos
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias
- Este es el pueblo de Zaragoza que recibirá una inversión de 45 millones vinculada al vehículo eléctrico
- Este es el nido de avispa asiática que retirarán los bomberos en un barrio de Zaragoza: 'Si lo dejásemos aquí, podrían llegar a salir hasta 400 avispas reinas
- Zaragoza aprueba el contrato de movilidad 'más importante' del país: casi 1.200 millones de euros y un amplio margen de expansión