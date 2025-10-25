La asistencia al Recinto Ferial de Valdespartera creció un 15% durante las Fiestas del Pilar 2025

El Recinto Ferial de Zaragoza incrementó su afluencia de público un 15% en las Fiestas del Pilar 2025. Durante 17 días, del 3 al 19 de octubre, 820.100 personas visitaron el recinto de Valdespartera, ya fuera para disfrutar de las atracciones, la Carpa de la Cerveza, el Circo o el Espacio Zity. Son 107.750 personas más que en 2024, de acuerdo a los datos recopilados por la Oficina de Gestión del Espacio Público, adscrita al Área de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Un año más, el mayor atractivo fue el disfrute de las 147 atracciones feriales, que atrajo a un total de 700.600 personas, un 14% más que en 2024.

Cabe recordar que las ferias no solo prestaron servicio en las Fiestas del Pilar sino también durante la semana posterior, hasta el domingo 19 de octubre. En segundo lugar, el Espacio Zity congregó a 239.000 personas, de las que se estima que un 50% también aprovechó para visitar las ferias, por lo que ese porcentaje está incluido en la cifra anterior.

La afluencia a los conciertos y actividades de ocio del Espacio Zity se incrementó en 39.500 personas respecto al año pasado, lo que representa un 19,7% de crecimiento.

En la Feria de la Cerveza y el Circo los datos se mantienen estables respecto a la anterior edición. En concreto, 39.538 personas asistieron a la Feria de la Cerveza y 20.042 a los espectáculos circenses, que por segundo año incluyeron un prestigioso festival internacional.

El Ayuntamiento de Zaragoza valora positivamente la aceptación del público del Recinto Ferial, su buen funcionamiento gracias a la coordinación de los diversos servicios municipales y la ausencia de incidentes de gravedad en su interior.