Azcón se dará margen para decidir el futuro político de Aragón

La intensa semana política en Aragón pone este sábado su broche con la visita de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, a la capital aragonesa. Se reencontrará en el Día del Afiliado de los populares con Jorge Azcón, presidente autonómico y jefe de los conservadores en la comunidad, después de cuatro días -lunes a jueves- en los que se desató la tormenta y las relaciones con Vox, potencial socio, que han estallado en mil pedazos. Azcón tiene en su mano resolver la compleja situación, con varias fórmulas para diferentes resultados y el encargo de Feijóo de garantizar "la estabilidad política y económica" de Aragón para los próximos tiempos.

Ante la decisión, el presidente de Aragón cuenta con el pleno respaldo de su partido haga lo que haga. Génova dio a comienzos de semana, en el estallido de la crisis por los mensajes racistas y fascistas de un exasesor de Vox en Aragón, plena autonomía a Azcón para ejecutar su plan en Aragón. En el mismo saco iba María Guardiola, presidenta de Extremadura, que no tiene tanto margen de acción como el aragonés. Guardiola vio como la oposición -PSOE y Vox- rechazaban el pasado jueves su proyecto de presupuesto. El martes enfrentará las dos enmiendas a la totalidad que socialistas y ultraderecha han presentado. No es probable que salgan adelante, pero sí llevarán a la popular a cumplir con lo anunciado hace semanas si no tenía cuentas para 2026: elecciones, incluso antes de Navidad.

Azcón no está en esa pantalla porque los tiempos del Gobierno de Aragón corren a menos velocidad que los de sus compañeros extremeños. La DGA tiene realizado su proyecto de presupuestos, al que solo le falta la firma por no conocer el déficit. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará "en los próximos días" la senda de gasto nacional y convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que explicará el endeudamiento máximo de las autonomías. A partir de ahí, el techo de gasto y los presupuestos de Aragón podrán tener la rúbrica final para ir a las Cortes de Aragón.

Ahí entra el abanico de opciones. Aprobar las cuentas autonómicas (el menos probable en estos momentos), que la votación fracase para la DGA e ir a la convocatoria electoral o perder la votación, pero alargar la vida del Ejecutivo aragonés. Tres opciones que seguro se mueven en la cabeza de Azcón, que públicamente sigue confiando en sacar adelante las cuentas. El presidente autonómico no ha contemplado en ninguna de sus declaraciones ante los medios de comunicación de esta semana la posibilidad de adelantar las elecciones. Y menos de hacerlas coincidir con Castilla y León, que las celebrará casi seguro en marzo, ni con Extremadura.

Un escenario cambiante a diario

Las tres posibilidades no cuentan con el mismo porcentaje de probabilidad. La aprobación de los presupuestos es ahora la más remota. Azcón sabe de las dificultades, con la relación con Vox rota desde el martes. Pese al intento del lunes, cuando se reunió con la cúpula de la ultraderecha en Madrid, la sucesión de acontecimientos llevó a que Abascal descartase el miércoles el apoyo a las cuentas. El intento de Vox de marcar el pulso, amenazando con no investir en un futuro a Azcón como presidente de Aragón en unos comicios, no fructificó y fue poco tomado en serio. "Cabeza fría, sin visceralidad", pidió el popular, ya consciente de que las cuentas no saldrán adelante.

Sin presupuestos, los dos botones restantes en el cuadro de mando del Pignatelli es la continuidad de la legislatura o el llamamiento a las urnas de los aragoneses. El primero de los conceptos presentaría un Gobierno en minoría y con muchas dificultades parlamentarias. Sí se encargarían Azcón y sus consejeros de señalar a Vox por no sacar adelante los proyectos presentados en el debate sobre el estado de la comunidad, como el Royo Villanova, algunos paquetes de viviendas o la reforma fiscal que quedó congelada en el bloqueo presupuestario para 2025. El PP ya culpa a la ultraderecha de no facilitar y, si siguieran gobernando sin cuentas, harían plenamente responsables a Alejandro Nolasco y compañía de todas esas dificultades para avanzar en los proyectos.

La tentación de seguir sin presupuestos ahí está. Solo hay que mirar a Pedro Sánchez y su Gobierno central. Un argumento que se pondría en contra de Azcón, beligerante con La Moncloa por mantener unos PGE aprobados por un Congreso de los Diputados que poco se parece al actual. Daría oxígeno a la izquierda, que atacaría con ese flanco al popular, pero tampoco daría mucha pólvora a su argumento: igualar a Azcón con Sánchez es un empate, no una victoria.

Y de la seducción de seguir, a la seducción de sacar las urnas. Las encuestas le dicen al PP en Aragón que lo puede hacer, que el auge de Vox es notable, pero que un Gobierno centrado con Teruel Existe y el PAR no está tan lejos. Los populares estarían obligados, eso sí, a alcanzar la treintena de escaños.

El PP es el partido más asentado en la comunidad, otro punto a favor, con un liderazgo fuerte personificado en Azcón. También cuenta con una líder intocable en el PSOE, con Pilar Alegría, pero desde el ministerio el impacto en el territorio no es tan fuerte. En Vox, el auge nacional y la línea ascendente de los últimos dan por seguro que mejorarán los resultados. El problema sí se nota en los partidos más progresistas: la unidad a la izquierda del PSOE necesitará de la renovación de CHA (¿Jorge Pueyo?) y de que Podemos aclare quién dirige el partido tras la fractura con Andoni Corrales. Izquierda Unida completa este sábado sus deberes, con la presentación de su nuevo equipo coordinador. Lo mismo el PAR, que seguirá con Alberto Izquierdo a partir de este domingo. Teruel Existe seguirá confiando en Tomás Guitarte. Todos en tensión a la espera de qué botón aprieta la mano de Jorge Azcón.